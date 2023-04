Con puño de hierro

Baraja no había aparecido desde el varapalo en Almería y aquel día estaba muy tocado. En vísperas del Sevilla, sin embargo, cambió la decepción por rabia. Y demostró una vez más que, con independencia de su curriculum y de que no fuese el entrenador más preparado, ningún otro de los disponibles para esta misión conoce y siente mejor lo que es el Valencia CF. Por eso hizo lo que hizo. Dar un puñetazo (literal) encima de la mesa. Y pedirle, como había contado SUPER, un «plus» a los jugadores. Víctimas antes que culpables del desastre de Lim, pero también responsables sobre el campo. Especialmente viniendo de una final contra un rival directo en la que se cometieron errores (también literal) «que no se pueden consentir».

En un club al borde del descenso donde no pasa nada y la presidenta hace lo poco que puede, el Pipo mandó un mensaje más allá del once, la táctica, las ausencias o los arbitrajes. «Exigencia máxima», algo que por desgracia hace demasiado que se echa en falta. Y no salvó a nadie del encargo, incluido él mismo. Después de un sinfín de comparecencias en las que trató con éxito de rebajar la crispación, el foco lo puso en lo único que está en la mano del equipo. El trabajo. La concentración. La intensidad. En el momento de dar la cara. De ser conscientes de que el club está jugándose la vida. De que la afición apriete. De que nadie se borre. No hay otra que apretar los dientes para salir adelante. Y pese a lo que se han torcido las cosas en las últimas jornadas, la salida es seguir confiando. Si Baraja está convencido desde el primer, es una obligación mantener el apoyo y remar todos a una. Quedan 10 jornadas en las que el sufrimiento para salvarse está garantizado. La primera este domingo después de que con la campanada del Valladolid la exigencia sea todavía mucho mayor. Cada vez hay menos margen de error. Protestas Lo primero continúa siendo lo primero. Y lo segundo, la protesta. La afición volverá a pronunciarse y está en su derecho de hacerlo. Sobre todo porque a partir del minuto dos, Mestalla será consciente de qué es lo que toca. Amunt!