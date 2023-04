Meriton y los árbitros, dupla letal en Mestalla

Peter Lim y Del Cerro no serán recordados en Mestalla. O sí, lo cierto es que sí. Pero no de manera positiva. El primero lleva años hundiendo al Valencia, destrozando la plantilla mientras pone cortinas de humo. La primera era Anil y Joey haciendo de las suyas por los campos de primera. Uno mandando callar y el otro bailando. Así el equipo se fue haciendo pequeñito. Llegó de nuevo Layhoon este verano y vendió la moto. Hasta envió aquí a su hijo, con un look muy ‘molón’ y le llevó al Nuevo Mestalla a ver las ‘ruinas’. ¡Hasta dio una entrevista a los medios del club en forma de propaganda! Parecía el salvador. Y mientras el equipo se muere ni está, ni se le espera. Al que sí que se le vio es a Del Cerro Grande. Estrada Fernández avisó a su compañero, le dejó claro que le parecía penalti y sin embargo, el de campo, confirmó su decisión de que no era penalti. El problema ya no es que piense así. Es que en el otro área habría pitado lo opuesto. En definitiva, todo mal... como Meriton.