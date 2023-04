Un arbitraje nefasto y una actitud intolerable

La actuación arbitral de Del Cerro Grande fue absolutamente lamentable, indigna de una de las cinco mejores ligas del planeta, pero además de ello su gestión de las diferentes situaciones me pareció cuanto menos irrespetuosa con un público que está al límite por la situación de su equipo -generada por la gestión de Meriton, pero también por los constantes errores de los colegiados-. Que no revisara la clara falta de Badé ya me parece grave, pero el diferente talante con el que fue a la pantalla en las dos jugadas de penalti fue un bochorno. Para revisar las manos de Fernando fue andando, como con pocas ganas de corregir su decisión, se tomó su tiempo, como si quisiera tirarle un pulso a un Mestalla que le ‘apretaba’, y decidió no pitarlo a pesar de la claridad de la acción. Sin embargo, para anular el que incomprensiblemente señaló sobre Marcos André se dio toda la prisa del mundo y fue corriendo. Una actitud muy alejada de la ecuanimidad que debería imperar en su profesión.