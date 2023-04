No quedan excusas

El margen se agota. Y el golpe de timón hay que darlo ya. Aunque sea con el corazón antes que con la cabeza. El Valencia no ha cambiado su rumbo. Sigue igual. O peor. Directo al descenso. Así que el partido contra el Elche del próximo domingo es más que una final. Ganar no garantiza nada y ni siquiera servirá para abandonar los puestos de descenso. Pero todo lo que sea no hacerlo es una condena casi segura a bajar. Un apaga y vámonos de manual. Mucho apoyo, por tanto, a los que están.

El primero a Baraja, por mucho que no haya sonado la flauta. Pero la solución tampoco pasa por un cambio de entrenador. La oportunidad para acertar con Bordalás o el que fuera ya pasó. El alicantino, cuyo adiós públicamente dejó mucho que desear, rechazó al Sevilla porque solo le ofrecían contrato hasta final de temporada. El panorama hace tiempo que dejó de estar para un suma y sigue de marcianadas. Y Lim, como ha demostrado sobradamente, es alguien además dispuesto a cualquier cosa menos a tragarse su orgullo. Las cosas no pueden hacerse tarde y mal siempre. Como la rajada de Solís con los árbitros. ¿Antes no y ahora sí? ¿Qué diablos de estrategia es ésa? El Pipo puede pedir toda la exigencia que quiera. Pero, empezando por él mismo, la ausencia de estructura y de club lo hace imposible. ¿Y la presidenta? ¿Ha dejado de mirar al infinito? ¿Le explicaron en Paterna este lunes porqué no gana el equipo o continúa sin tener ni idea?. Puntería El Valencia solo salvará la categoría si tiene puntería. Y no solo de cara a puerta. Ni siquiera va a ser cosa de los delanteros. A Baraja y Marchena solo se les puede exigir a estas alturas que acierten en la elección de los futbolistas. Que tomen decisiones y sigan siendo valientes, aunque eso suponga que el Cavani de turno se cabree. Vistas las limitaciones de la plantilla y la histórica negligencia del mercado de enero, que jueguen los que lo sienten. Y que cuenten con el apoyo de Mestalla hasta el último suspiro. La afición demostró que va a estar en la protesta. Pero también que su respaldo va a ser innegociable desde el minuto uno, no del dos.