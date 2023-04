Respeto y no partirse

«Quedan nueve partidos y no nos podemos partir». De todas las declaraciones que dejó la noche, ninguna dio tan en el clavo como esta de Gayà. La situación es dramática y nada, absolutamente nada, ayuda. El Valencia está al borde del abismo. Y la derrota contra el Sevilla no hace más que aumentar la sensación de derrotismo y alarma. Pero en unas circunstancias así, con todo en contra, lo que dijo el capitán tiene que ir a misa. Todos a una. Como había avisado Baraja con su puñetazo a la desesperada: médicos, fisios, empleados, trabajadores, jugadores y técnicos. Prohibido romperse. Es ya lo único que queda para luchar contra lo que es más que una seria amenaza. La fragilidad es máxima, especialmente la del vestuario. Pero rendirse en estos momentos no es opción. De aquí a final de temporada es muy posible que por desgracia se den partidos como el de este domingo. Reveses en auténticas finales que parecen definitivos. Pero el Valencia, si desciende, lo hará solo una vez. Así que mientras quede vida, nada de darse por muertos. Ni por Meriton ni por los árbitros, por demencial que volviese a ser la actuación de Del Cerro. Inexplicable, máxime después de haber visto la imagen repetida una y mil veces en el monitor. Se han pitado penaltis por manos infinitamente más dudosas que la de Fernando. Por no entrar en la falta previa al primer gol o qué narices trató de compensar en la caída de André de la que rápidamente se desdijo.

Preocupación máxima El puñetazo del Pipo no surtió efecto. Y los resultados siguen siendo una losa. Hasta ahora todo lo que podía ir mal ha salido peor. Tras las dos primeras victorias en Mestalla, vuelta a las andadas. El equipo sigue jugando sin orden ni concierto. Intensidad y poco más antes de tocar a rebato. Cavani de titular tampoco fue solución. Ni lo fue aún menos cambiarlo con 0-1. Su partido estaba siendo otra vez espantoso pero la derrota parcial exigía quemar las naves con delanteros en el campo. En lugar de eso, caos y otra expulsión de Ilaix. El Valencia merece respeto a todos los niveles. Hay tiempo para rectificar y salvarse. Pero no haciendo lo mismo.