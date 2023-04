Conformismo fuera

Nada es más importante que el partido del domingo contra el Elche por lo que hay en juego. Lo más parecido a un todo o nada. Y es que, aunque el triunfo no sería definitivo para bien, la derrota sí que podría serlo para mal. La situación es absolutamente agónica y con muchos factores en contra. Por eso la única salvación pasa por el equipo. Ni cambiando a Baraja, al que se fichó por lo que se lo fichó y que no ha engañado nadie.

Ni lamentándose en vano por el solar que ha dejado Lim. La palabra es compromiso. O, en boca del entrenador, exigencia. Pero de una manera u otra, lo contrario a conformismo. En una situación como esta, no hay peor que veneno que ese. Así que bienvenido sea hasta el cabreo de Cavani cuando lo cambiaron. Una actitud que no le honra ni le hace bien al Pipo pero que es mejor que la nadería, el pasotismo o estar pensando (en algún caso, hasta yendo un paso más allá) en el club de destino a partir de junio.

Una cosa es que el vestuario sea joven, que no dé para más y que encima esté lleno de cedidos. Y otra distinta que se acomode. O, como ya alertó Gayà, que se parta. Por tanto, no queda otra que apoyar y exigir a los técnicos que jueguen aquellos a los que les va la vida en ello. Ojalá no, pero si hay que bajar, que sea dejándose la piel en el campo. Con corazón y cabeza para no desfondarse a la media hora y ser víctimas de la ansiedad. Pero especialmente con corazón, el de todo el valencianismo.

Levante UD

Salvando las distancias, compromiso es también la palabra mágica en Orriols. Debajo de su contagiosa sonrisa de cumpleañero, Paco Fenollosa no puede esconder a sus 91 años la decepción por el palo del Mirandés. Una derrota lamentable que dejó al descubierto una espantosa autogestión en el penalti de Wesley. También que lo de Campaña quitándose del medio no hay por dónde cogerlo. Aun así, a seguir. En las jornadas que quedan se vienen más oportunidades para reengancharse al ascenso directo y hay que aprovecharlas. Ya habrá tiempo, si procede, para lamentarse, exigir responsabilidades y que Felipe se gane hacer el próximo proyecto.