Te pagan para salvar la empresa

El juego del Valencia ha seguido la misma trayectoria que la ropa que ha lucido Baraja en el banquillo desde que llegó. Empezó vestido para ir a la ópera y terminó el día del Sevilla con lo mismo que se pone cuando baja al Mercadona a comprarse unos Doritos. El hombre lo ha intentado todo y con todo parece igual de desubicado. Quizás Mendilíbar, tan coherente en la táctica como en su chándal de toda la vida, sea un buen espejo en el que mirarse. Porque, por bien que sean los futbolistas los que tengan que ponerse las pilas y ganar de vez en cuando algún partido, tampoco estaría de más que su entrenador le echara un poco de coherencia a la marmita. Llegó de la mano del 4-5-1 de Voro. Pasó luego del 4-2-3-1 al 4-3-3 del denostado Gattuso y acabó el otro día con el 4-4-2 que tan bien conocemos. No es raro que en un mismo partido utilice hasta tres disposiciones tácticas distintas. Ha puesto a jugar, con dispares resultados, lo mismo a jóvenes sin experiencia alguna que a veteranos, siendo su obra maestra la pareja de ataque frente al Sevilla: nada menos que Cavani y Castillejo. Sí. Respiremos un momento y reflexionemos ¿Hay en la historia del fútbol una pareja menos compatible que Cavani y Castillejo? Ni siquiera Munitis y Anelka serían rivales, así que calculen el estropicio.

La cosa esta lacrimógena de «todos con el Pipo» porque el Valencia se nos muere empieza a oler a chamusquina. Él, como todos antes que él, llegó aquí porque quiso, aunque también porque no tenía alternativas mejores -en este caso, ni peores ni mejores, no tenía alternativa-. Cuando lo nombraron junto a Marchena, la mayoría de los indocumentados que pasan por futbolistas del Valencia pensaron que el nuevo míster era Marchena porque les sonaba más su cara (es lo que tiene haber ganado una Eurocopa y un Mundial). Lo cual viene a confirmar que lo que para la afición pudo ser un subidón por el regreso del mito, para el vestuario no pasó de ser una ocurrencia más de los frikis que mandan en el club. Sus logros pasados, allí dentro no valen nada y lo que ha mostrado hasta ahora no le está granjeando, precisamente, admiración entre los suyos.

Al entrenador, en definitiva, le pagan para encontrar soluciones y, de momento, sólo se le ocurre cambiar de esquema y de once sin mucho ton ni son e insistir con la matraca del seguir trabajando. Está por llegar, y se convertirá en héroe nacional, quien diga que piensa salvar un descenso tomándose unas cervecitas en el bar de la esquina. Lo único bueno es que, a pesar de todo esto, el Valencia no se descuelga. Sólo tiene que echarle el lazo a uno de los cuatro o cinco equipos que por encima siguen cerca y sin dar señales de especial brillantez. Sí, la plantilla está plagada de engañagradas internacionales y pseudofiguras sobrevaloradas, pero ¿de verdad no dan ni para empatarle en casa a este Sevilla ultradeprimido? Lo de Kluivert fue una desgracia, pero ¿Castillejo a partirse la cara con la defensa rival? ¿Con esos brazos y esas piernas? Ay, Rubén.

Poco ayuda, desde luego, lo que les viene de los despachos. Después del pobre partido ante el Sevilla, el club sacó a quejarse de los árbitros a un señor con barba y rasgos no asiáticos del que nadie fuera de Valencia sabía dar razón ¿Era un aficionado al que el guardaespaldas de LayHoon cazó a lazo para que hablara? ¿Algún integrante del equipo de traductores? ¿Un primo de Amadeo Salvo? Fuera quien fuese, hizo el ridículo. Si no sabes de fútbol, intenta que no se note. Callar es la mejor opción.