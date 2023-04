Las Palmas, territorio para recuperar la estrella

Más que una enésima final, el partido de Gran Canaria lleva marcada la connotación de si el Levante quiere volver a ganarse el cartel de favorito para el ascenso. La derrota ante el Mirandés fue un palo de los gordos. Minimizar los daños de este traspié todavía es factible pero el poso que ha dejado está lleno de incertidumbre. Lo que hace un par de meses se veía meridiano, ahora está más difuso que nunca. Lo que parecía encaminado a un ascenso directo ha tomado unas bifurcaciones que han frenado la marcha. No seré quien arroje la toalla, porque sigo pensando que el equipo está más que capacitado para reconducir este momento, y porque los rivales tampoco están mostrando una solvencia desmedida. Precisamente los resultados de los 'otros' mantienen al Levante en la pomada y ya es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío en un contexto en el que pese al bajo puntaje de las últimas jornadas, el ascenso directo sigue a tiro, aunque también se han desperdiciado oportunidades de oro para situarse en la cima de la clasificación.

Retomando la derrota ante el Mirandés, la dura realidad es que era algo que se veía venir. La caída del Levante en juego, capacidad ofensiva y creativa o aplomo está más que certificada. Los empates ante el Málaga y el Zaragoza, o el triunfo en Santander pudieron tener otro desenlace peor y nadie se hubiera sorprendido. El cuadro burgalés punzó en momentos claves y dejó al cuadro granota incapacitado en muchas fases del choque. A esa situación de deambular sin una idea fija se unió la intrahistoria del penalti. Aquí quiero fijar la mirada en Calleja. Antes de conocer los hechos se me hizo muy difícil entender los motivos que llevaron a Wesley a ser el ejecutor de la pena máxima. Ni su gol, ni su esfuerzo salvan a un futbolista que llegó con la vitola de ser un referente, un líder…y un goleador. Un tanto, que ni siquiera valió para puntuar, es su bagaje en liga. Ese, y el que marcó en Copa ante el Getafe. No hay por donde cogerlo. La cesión por parte de Campaña al brasileño del lanzamiento mostró falta de rango desde el banquillo. Hay detalles que no se pueden dejar al libre albedrío cuando hay tanto en juego, y es ahí cuando el entrenador debe sacar la vara de mando. Si el plan era que Campaña u otro especialista lanzaran el penalti, no se puede cambiar así por así. Esto deja entrever un peligroso vacío de poder que hay que reprobar.

Dicho esto, ensalzo a Calleja en su afán por encontrar su once ideal. Saldrán las cosas o no, pero más variables no puede poner encima de la mesa. El triple cambio al descanso ante el Mirandés fue un ejemplo cristalino. El Levante tiene problemas para generar y marcar. A todo esto, se le unen las dudas en defensa, un cambio en la portería inoportuno por la lesión de Cárdenas, y el runrún de la grada. Las lesiones, sobre todo la de Pablo Martínez, han hecho pupa, pero no son excusa. Hay jugadores de nivel que han de mostrar mucho más. Seguir la estela de Pepelu puede ser el camino. Ahora mismo, es el gran líder del equipo. Regalar oportunidades a los que no se las han ganado, no más.

Ahora toca ahondar en la irregularidad de Las Palmas y sembrar de dudas Gran Canaria. No olvido el gol de Marc Cardona en la primera vuelta que congeló el Ciutat en el 95. Mañana día grande, día de victoria.