Yo apoyo, pero tú te marchas

El Valencia citó a los medios para hablar de muchos temas y entre otras cosas pidió ‘remar’ por la delicada situación del equipo, que se juega la salvación en las últimas nueve jornadas. Y voy a reproducir lo mismo que les he dicho a la cara a los representantes del club: creo que no hacía falta llamarnos para esto, en el ámbito deportivo todos, hasta los más críticos con la gestión de Meriton, estamos tratando de ayudar al equipo para que se salve. Primero porque, aunque alguno se piense lo contrario, nos va mucho mejor con un Valencia exitoso y porque no decirlo, la mayoría de nosotros somos también valencianistas (yo abonado, por ejemplo). Pero cuando llegue el final de la temporada, que salvados o no habrá sido un fracaso estrepitoso, tocará depurar responsabilidades y con los autores de confeccionar la peor plantilla de la historia de este club. Que no tengan duda de que el valencianismo y los medios van a poner todo de su parte para evitar la tragedia, pero que tampoco la tengan de que van a seguir ‘apretando’ para que Peter Lim se marche.