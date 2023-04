Desayuno sin diamantes en Paterna

El Valencia CF no está para distracciones y más allá de que se necesita construir el estadio, las reuniones en las que se habla mucho pero no se dice nada no ayudan en exceso. En una reunión con los medios tampoco me parece la mejor noticia posible ‘vender’ que hay algún que otro entrenador que ha pasado por el banquillo valencianista en el pasado más cercano que está deseando volver. Sin decir el nombre además y aprovechando una información de pocos días atrás. En cualquier caso, y más allá de Meriton, que nadie dude que en estas jornadas que quedan lo principal es salvar al Valencia entre todos. O al menos entre los que sí ponemos interés en que eso suceda a pesar de que Lim se empeña -o eso parece- en lo contrario. Ganar al Elche es cuestión de supervivencia. Es verdad que afrontar todos los partidos como una final aumenta la presión, pero el momento es el que es y no hay otra alternativa. Ganar o morir. O estar muy cerca de hacerlo.