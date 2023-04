Ganar o ganar, tampoco hay mucho más

Las ruedas de prensa ya tienen demasiadas frases vacías. Los partidos demasiadas polémicas. Y mientras, las jornadas se van agotando como las opciones de un Valencia CF que se mantiene al borde del precipicio. Pocas cosas hay tan claras en el fútbol como que de poco vale jugar bien, sino que lo importante es ganar. Pues el Valencia no hace ni una cosa ni la otra últimamente. Hemos llegado a tildar de buenos algunos ratos contra el Almería y el Sevilla pero lo cierto es que históricamente a esos ‘ratitos’ les habríamos puesto un deficiente de manual. Por eso la exigencia debe subir por parte de todos. Contra el Martínez Valero el equipo debe salir con la sensación de estar jugándose la vida y no al ‘tran tran’. El Valladolid, próximo rival, es el mejor ejemplo. Ganó, pero sobre todo convenció. Suma un 7 de 9 y esa es la prueba de que las dinámicas cambian a base de actitud y resultados. Al final, contra el Elche, solo queda ganar. Que no es poco.