Claro que se puede

Peter Lim sí, pero la afición no abandona al Valencia CF. Nunca jamás. Volvió a demostrarlo en Elx, donde un pequeño Mestalla llevó en volandas al equipo a su primer triunfo a domicilio del año. Esa exhibición de músculo valencianista estuvo muy por encima de un partido en el que los de Baraja hicieron lo que tocaba y del que conviene no pasarse con las lecturas positivas en vistas de la prodredumbre del rival.

Solidez con la defensa de cinco, compromiso desde Cavani a un Jaume convertido en un entrenador más y para de contar. Como había avisado el Pipo, la afición siguió a la altura. Tanto él como los jugadores hicieron bien en aplaudirla porque el papel de la grada el próximo jueves contra el Valladolid y el domingo en Cádiz (tiene que haber viaje, sí o sí) será de nuevo clave.

Aunque ni siquiera sirven para salir del descenso, los tres puntos son oxígeno en vena y sobre todo esperanza de hacerlos buenos en las dos siguientes finales. No hay nada hecho y tampoco es momento, mucho menos después de tanto chasco, de lanzar las campanas al vuelo. Las ocho jornadas que quedan no van a estar exentas de sufrimiento pero la lección con la que hay que quedarse es que está prohibido rendirse. Todo suma en ese objetivo, desde la energía de la grada a la de los canteranos que entraron de refresco en un momento en el que no quedó otra que ir a jugarse la vida con lo puesto.

Campaña

Más difícil todavía. Como adelantó SUPER, los peores presagios después de que se le fuera la rodilla en Las Palmas se confirmaron con las pruebas. Otra lesión grave para un equipo que acumula demasiadas y que anda grogui desde la de otro centrocampista como Pablo Martínez.

El ascenso directo se complica y es ahora cuando el exceso de empates pasa factura. Con Pepelu al timón, la única salida es arremangarse, que Calleja sea valiente y que ante el Alavés el Ciutat se convierta en una olla a presión. Hay que vaciarse con lo que queda para apurar las opciones de quedar entre los dos primeros. Y, en el peor de los casos, llegar lo más enchufados posibles al play-off, que ascender así también vale.