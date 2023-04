Gran paso adelante

Los próximos rivales no son el Elche, a la espera de que su descenso sea matemático. Tanto el Valladolid como el Cádiz están muy vivos en la lucha por la permanencia. Conviene tenerlo en cuenta porque el Valencia CF se limitó en el Martínez Valero a hacer lo que tocaba. Y ojo que no fue poco conforme estaban las cosas, plagados de bajas y de incertidumbre. Sin embargo, no es en el cambio de sistema donde hay que buscar la clave de la victoria por mucho que a Cavani le pegase infinitamente más la compañía de Lino que la de Castillejo. Tampoco en ese trabajo con el que predica Baraja y del que solo puede sacarse pecho si lo acompañan los resultados. El verdadero paso adelante lo dio la afición. Y además con diferencia. Miles de valencianistas arroparon a los suyos no para ganar un título sino para escapar del penúltimo puesto en la clasificación. Ahí estuvo la diferencia en un partido que se empezó a ganar desde que el autocar llegó al estadio. Absolutamente clave, igual que lo tiene que ser este jueves Mestalla. Y lo mismo el domingo ante el Cádiz, donde al club hay que reconocerle haber tenido reflejos con los autocares y esos cientos de entradas que volaron en un abrir y cerrar de ojos. El Valencia volverá a jugar finales de las de verdad. Y lo hará más pronto que tarde una vez que se vaya Lim, algo que a la fuerza terminará ocurriendo. Pero no habrá ningún título tan trascendente para el futuro como el no descenso.

Encuesta El apoyo y la exhibición de músculo valencianista es compatible con la protesta, tal y como se viene demostrando a lo largo de toda la temporada. Lo mismo que la información y que los datos. Por ejemplo los de la encuesta de Libertad VCF, con conclusiones reveladoras sobre lo que se respira en el valencianismo en base a una muestra de 5.000 aficionados. La oposición a Meriton evidentemente es masiva y rotunda. Pero hay muchas más lecturas interesantes. Y además en todos los sentidos, desde el mensaje a los políticos, el peso de la candidatura al Mundial y el porcentaje de dispuestos a comprar acciones en un hipotético proceso de democratización.