Consejo a destiempo

Si el Valencia CF funcionase como un club normal, con un máximo accionista al que le preocupara de verdad el peligro del descenso, el Consejo de hoy ni siquiera sería noticia y tampoco habría habido necesidad de anunciarlo. Las reuniones serían periódicas, físicamente en València y telemáticamente en Singapur. Y las extraordinarias se habrían repetido especialmente durante el mes de enero, cuando tocaba fichar y anticiparse a la espantada del entrenador. Pero no. El club está tan esquelético de estructura que la reunión privada anunciada para este miércoles carece de sentido alguno en un momento como el actual, a 24 horas de la final en Mestalla contra el Valladolid y en vísperas de la siguiente en Cádiz.

Para más inri, con Baraja en tela de juicio desde el momento en el que se le ratificó ante los medios el pasado viernes, lo que significa que había necesidad de hacerlo ante las dudas generadas. Suerte para el técnico que la victoria en Elx le ha dado una tregua. Y que la afición, la única que como él dijo está a la altura, sigue a lo suyo, que es remar como si no hubiese mañana. Más allá de las explicaciones de Corona, que al menos deberían servir para que la presidenta entienda el porqué de los resultados y para que alguien le pidiese un mínimo de explicaciones en lugar de darle un golpecito en la espada, poco o nada se debería esperar de ese cónclave al que ojalá Kiat llegue informado de que el objetivo en juego no es Europa. Que dejen las cosas como están y que se reúnan para cuando la permanencia en Primera División sea un hecho.

Campañazo

Para que le pase lo mismo, ojalá la selección española no vuelva a llamar a un jugador del Levante. Campaña, que no ha dado pie con bola por las lesiones desde entonces, se ha despedido de la temporada y habrá que ver si también de Orriols. Suerte que cuando se le firmó el contrato de la renoventa a 3.2 millones por temporada se incluyó la rebaja en caso de descenso a 1.2, que tampoco es moco de pavo. Ahora lo primero es ascender, pero no es el club quien debe tener el gesto. Lo debe tener él rebajándose el salario y renovando.