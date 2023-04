Necesitamos a Mestalla a full

El Valencia CF a necesita a Mestalla a tope, al máximo, como si equipo y estadio fueran una sola cosa, como si latieran con el mismo corazón. Lo podría pedir yo, que no soy nadie, pero resulta que lo hace Rubén Baraja, que es de las pocas personas que conozco que tiene el suficiente crédito como para atreverse a algo así, y al cual todos respetamos. Porque no lo hace el entrenador del equipo sino uno de nosotros que, circunstancialmente, ahora mismo es el técnico. Y además él cuenta con la ventaja de saber qué pasa en el verde cuando ese campo se pone a tirar como si no hubiera un mañana.

El horario, jueves por la tarde, parece puesto por el enemigo, pero las jornadas entre semana, sea a la hora que sea, nunca tienen una buena hora para jugar, porque siempre hay problemas de alguna clase. Pero la situación no es normal, no es otro partido más de Liga, o de Copa, o incluso de Europa. Es, de nuevo, el encuentro más importante del siglo XXI, nada menos, y así vamos a tener que estar hasta que lleguemos al punto de salvarnos, que es algo que vamos a conseguir, no tengo ninguna duda de ello.

Sé que algunos me van a insultar por lo que voy a decir ahora, porque el respeto en el entorno no está de moda, pero es que me da igual, yo pienso hablar de forma libre y entendiendo que cada uno vive esto a su manera. Ahora debemos pensar sólo en fútbol, en salvarnos, en ayudar a Baraja y a su gente, en nada más. Y cuando digo nada me refiero a nada, porque la guerra contra Peter Lim va a seguir ahí, porque él y Meriton van a seguir ahí, y cuando el balón deje de rodar, para bien o para mal, el problema lo vamos a seguir teniendo exactamente en el mismo sitio, que nadie se lleve a engaño. Supongo que por esto ya soy un meritoner mamador, pues perfecto, pues lo seré, que estas cosas ya han hecho callo y vienen de personajes que si te insultan es casi para celebrarlo más que para disgustarte.

Todo el valencianismo yendo en la misma dirección es una fuerza imparable, pero imparable de verdad, ya lo vimos hace apenas unos días en Elx, y es lo que toca ahora mismo contra el Valladolid en nuestra casa. Y no hablo de más partidos porque eso entiendo que es un error, que esto va de ir de uno en uno, y sólo debemos pensar en el que nos toca jugar en cada jornada, que ya es bastante. Si alguien no está de acuerdo, muy bien, que haga lo que considere. La libertad radica en eso, en que todos, incluido yo mismo, podamos hacer lo que nos pida el cuerpo sin tener que dar explicaciones de nada a nadie; que esa es otra. No podemos caer en enfrentamientos entre valencianistas, que eso no ayuda y, gracias a Dios, aquellos que sólo entienden la guerra como medio de vida son cada vez menos, están más aislados y se les está dando más de lado. Porque esa gente no suma, resta. O, incluso peor, intenta dividir, aunque ya ni eso consigue.

Estemos con Baraja y con sus jugadores, porque son los nuestros, los que nos pueden sacar de esto y, aunque haya quien no lo crea, lo están pasando mal, muy mal, como nosotros. Y además encima tienen que aguantar que haya rumores de todo tipo, como los que hablan de echar al entrenador y poner a uno o a otro (cada semana es alguien distinto, y a alguno se le ve el cartón de lejos). Quien se dedica a este tipo de cosas, quien intenta hacer populismo de todo a cien, no es del Valencia; se trata de aprovechados paracaidistas que intentan sembrar lo que sea para meter la cabeza e intentar ser líderes de no tengo muy claro qué. No entienden la grandeza del Valencia porque no saben lo que es, porque no admiten la diversidad y la pluralidad que tiene este gran club. Y en esto incluyo a los políticos, a todos, a esos que cuando olíamos a muerto se hicieron a un lado tomando distancia. Y si ganamos al Valladolid ya verás como aparecen como las setas, algo de lo que ya se vio el domingo tras ganar en el Martínez Valero. Dejad al Valencia tranquilo y poned vuestras manos en otro sitio, no aquí. Y reitero: el Pipo necesita Mestalla a full. Pues el valencianismo le va a poner Mestalla a full, claro que sí.