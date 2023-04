Que juegue Mestalla

A falta de fichajes, el mejor refuerzo para el Valencia de Baraja ha sido la afición. A diferencia de su antecesor, el Pipo no solamente le ha dado al factor Mestalla la importancia que merece. También ha puesto en práctica su condición de leyenda y conocimiento del valencianismo. Por eso esta tarde, igual que contra el Elche, al Valladolid hay que empezar a ganarle desde que el autobús llegue al estadio. Sobre todo ahora que ya puede volver a hacerlo por la Avenida de Suecia.

El estadio no puede ser otra cosa que una olla a presión. Utilizando el vocabulario del técnico, que esté a full. En una semana clave que terminará el domingo en Cádiz, hay que poner la carne en el asador. El paso de las semanas sigue demostrando que con un par de victorias se sale del pozo y ya es hora de que el Valencia no deje para la siguiente jornada lo que pueda hacer en esta.

La energía renovada con la que el equipo llega a la cita debe hacer el resto ante un rival que no será el colista y que viene de una racha positiva a raíz del cambio de entrenador. Nada de lo que ocurra será definitivo para bien ni para mal, pero toda piedra hace pared. Y por mucho que a los protagonistas no les guste la hipérbole de jugar finales, para el Valencia no queda otra que afrontar cada partido como si fuera el último. Si el binomio equipo-afición funciona, la pesadilla del descenso pasará pronto. Entonces será el momento de centrarse en exclusiva en la de Singapur.

El consejo

De la reunión entre Corona y los empresarios singapurenses (además de Kiat) con los que Lim ha poblado el Consejo, se pasó por la tarde a un foro en el que los partidos políticos convocados por Libertad dejaron claro su rechazo a Meriton. Palabras que después de las elecciones tendrán que convertirse en hechos, aunque durante la última legislatura hay quien no ha tenido que moverse ni un milímetro de su posición inicial... y quien solo a última hora ha visto clara la necesidad de bajar al barro. Tienen que pasar cosas. Y, mientras tanto, que sea lo mejor para el Valencia CF, donde no importan tanto los nombres cómo cual sea el modelo de gestión.