Para los americanos -que siempre dan la nota un gato- tiene nueve vidas. Para los españoles, basta con siete, que es un número muy emblemático dentro de nuestra cultura y que simula la duración de la semana, con esa última vida por cumplir, el domingo, sea o no de resurrección.

Será casualidad o no, pero el Valencia CF se aferra al domingo para no agotar quizá su última vida en marcha antes de caer a segunda. Lo tiene difícil, como siempre, pero en su mano está eso de caer de pie y salvarse de la quema. Lo malo es que ni la quema ni el descalabro son accidentes: son consecuencias y el gato está al borde la muerte definitiva porque ya se ha caído (¡No! Lo han empujado) demasiadas veces en la hoguera, aunque por una cosa o por la otra siempre acabase saliendo (cada vez más tocando, eso sí) del embrollo. Culpable: Sr. Lim y sus fechorías. Tampoco se deben salir de rositas sus compinches, cómplices o vasallos que revolotean por el club.

No sé cómo lo hacen estos de Meriton, pero siempre sacan de la chistera el último truco para no reconocer abiertamente su chapuza condenatoria y deslizan soluciones «a la valenciana» como parte del plan de crecimiento del club. ¿Qué plan? ¿Qué crecimiento? Este gato tiene el domingo su última vida antes de que acabe muriendo del todo. Y si se salva, el gato saldrá el año que viene con una sola vida en juego…y así, más pronto que tarde, acabará bajo tierra.

Lo sabemos todos y todas: ya hay un epitafio escrito y apela a la incompetencia de Lim y ojalá todo lo que se está moviendo para echar a toda esta gente, con Zorío a la cabeza y Libertad VCF y los socios a título personal…puedan mover de una vez ese trono de quien considera que tiene una concubina a su caprichosa disposición, porque tiene dinero, básicamente, y se lo puede pagar. Barato⸺ eso sí⸺ para lo que él podría hacer. Fíjate, yo sí confío en toda esta gente comprometida por sacar a Lim del Valencia CF y sí creo que, ahora mismo, son la única alternativa, nos gusten más o menos.

El Sr. Corona está dentro del pack vital del gato, ya que parece que todo pasa de largo para él, a pesar de la negligente y lamentable planificación deportiva que sufre el club con él al frente. Y él considera que, mientras tenga el bolsillo lleno, pues «ande yo caliente, ríase la gente» que diría Góngora, pero la verdad es que está agotando vidas, no solo para el Valencia CF sino para el fútbol en general, ya que su descrédito como director deportivo está a la vista. Debería reflexionar sobre esto y valorar qué le compensa más, ya que si aquí no le dejan trabajar, según va diciendo, lo mejor es salir con dignidad y con las vidas intactas: fíjate en el felino Gattuso.

Aquí están todo el día poniéndose trampas y culpando a quienes vienen a advertir al gato de que solo una vida le queda y que debe recuperar las otras seis a base de rigurosidad profesional y buena gestión de un club de fútbol y por la obligada salida del peor cáncer que ha tenido nunca este gato: la mano de Lim. Son dos premisas indispensables para volver a creer en la salvación del Valencia CF. No sé cuál de las dos se dará, o si solo una…bueno, lo normal, en el caso de Meriton, es que no se dé ninguna.

Yo, sinceramente, me pregunto si esta pesadilla constante se acabará algún día… sé que volverán a vender lo mejor que tenemos y no reforzarán adecuadamente al equipo. Sé que no habrá una idea clara de cómo llevar el club y cómo confeccionar una plantilla para competir, pero sí quemarán buenos técnicos, que podrían aportarte muchísimo y no hablo de gattusino (¡Vaya con el nombre también!). Sé que entonces ya no habrá gato, sino su sombra, su recuerdo y solo tendré este cansancio de aguantar a esta gente que, no sé bien el motivo, solo vino a destruir a mi equipo de toda la vida: de esta y de mis anteriores siete vidas valencianistas. Al menos, si volvemos a caer de pie, que no venga Lim a darnos el golpe de gracia, porque gracias no tiene ninguna, por mucho que ría en las fotos y todos su pelotillas hagan fiestas con sus bromas. A ver si el problema es que los gatos cazan roedores y no interesa…