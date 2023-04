No se ganó la guerra pero sí una batalla decisiva. Tan importante que el gol de Javi en el tiempo de descuento sabe a salvación, igual que el de Baraja hace 21 años a campeón de Liga. Un gol de Primera. Y es que, salvando las distancias, el de anoche ante el Valladolid también promete pasar a la historia. Producto nuevamente de la magia de Mestalla, cuyo valor sigue siendo incalculable a la hora de tirar del Valencia. La afición sigue jugando y una vez más volvió a hacer su partido. Cierto que no pudo reprimir la pitada cuando tras el primer acto las cosas se pusieron feas y a más de uno volvieron a temblarle las piernas. Pero lo dio todo en cuanto el Pipo, que se la jugó esperando al descanso, se decidió a cambiar el dibujo y emprender el camino de la remontada. Aunque parezca mentira faltando apenas siete jornadas, es la primera vez en toda la temporada que el equipo encadena dos victorias consecutivas. Seis puntos en una semana clave con los que se ha salido de los puestos de descenso. Y, sobre todo, con los que se llegará el domingo a Cádiz en disposición de dar un golpe en la mesa y no tener que jugar tan con el agua al cuello. Lejos de hacer nada del otro mundo, especialmente después del fallo garrafal de Diakhaby del que él mismo se desquitó gracias al de Masip, resultó suficiente con una pizca de contundencia, justo la que había pedido el entrenador en la víspera. También de suerte, porque el larguero se convirtió en un aliado perfecto en un momento del todo crucial. De hecho, la explosión de júbilo en la banda tuvo mucho que ver con lo cerca que se había estado del abismo. Un punto de inflexión que tendría que ser ya el definitivo. Sin marcha atrás.

Ganas de Guerra Además de un gol para la historia, el Valencia se encontró con un jugador para el futuro inmediato. Todo lo bueno que ya venía apuntando, con esa planta tan imponente, lo confirmó desde que entró al campo y lo terminó de ratificar con el desparpajo de la acción del gol. Es ese tipo de energía la que hace falta. Para apostar por jóvenes, mejor que sean por actitud y aptitud tuyos y de la casa. Renovación ya.