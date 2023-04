El no va más. La cita de este sábado en el Ciutat es el partido que puede marcar el devenir de la temporada. El curso deportivo comienza a enfilar la recta final y el Levante se juega prácticamente todas las posibilidades de su gran objetivo en 90 minutos de órdago ante el Alavés. La presión es grande porque el triunfo acerca, pero no se asegura, el ascenso, mientras que un resultado negativo entierra las posibilidades de lograr el billete de manera directa con el consiguiente peaje de estar abocado a lograrlo en unas eliminatorias de órdago.

Copio el mensaje que ha lanzado el club de 'Vamos a subir' porque aún creo en ello. El equipo no va ni mucho menos sobrado. Este Levante no es el de hace tres meses que emergía con poderío y supremacía. Actualmente es un bloque azotado sobre todo en lo mental, sabedor de que las jornadas se consumen, los puntos en juego se reducen y no termina de alcanzar ese puesto que siempre se ve cerca, pero al que no termina de aferrarse. A esta sensación de ingravidez se le une el castigo de las lesiones. La última, la de Campaña. Aunque el centrocampista se encontraba lejos de esa versión que le llevó incluso a ser internacional, su presencia en el equipo era incuestionable para Calleja por su talento e incidencia. No contar con Campaña es otra zanja a esquivar en unas semanas crueles que también dejaron fuera de combate al futbolista más diferencial, Pablo Martínez.

Con todo esto, los que de momento se mantienen pie, tocamos madera que no caiga nadie más, son los que deben llevar la bandera del ascenso hasta el final. Es el momento de apelar al orgullo, al coraje y al sentimiento. Lo he dicho durante esta temporada, el Levante no va a estar solo en este camino porque nunca lo ha estado. El entrenamiento abierto de esta semana fue una muestra. Haber agotado las entradas ante el Alavés, otra. El seguidor se retuerce en su silla pensando que el año que viene su club no va a estar entre los grandes y de ahí esté poniendo todo su empeño por marcar ese gol de aliento.

Esta semana vi con aire de nostalgia los triunfos del Girona y del Rayo Vallecano ante el Real Madrid y el Barcelona. Aunque en un contexto distinto, esa victoria de los modestos me recordó a aquellos años en los que el Levante rompía la lógica y pasaba por encima de los intocables. Años que ahora mismo nos parecen prehistóricos pero que realmente están mucho más cerca. Añoro esos momentos en el Ciutat y la familia granota merece revivirlos. Desde ya y hasta el final tenemos que ser de Wesley, Pepelu, Vicente Iborra, Soldado, Cantero, Róber Pier, Joan Femenías, Musonda o Bouldini, de todos sin excepción. Nos gustarán unos más que otros, tendremos nuestro once inicial favorito, creeremos que el planteamiento de Calleja es correcto o no, pero ahora mismo es la plantilla que representa al levantinismo y la que tiene la compleja tarea de reverdecer la época más gloriosa de un club añejo, emblemático y entrañable.