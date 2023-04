Paterna saca de nuevo producto de calidad

El gol de Javi Guerra no es una anécdota. Como tampoco lo es que saliera Diego López de la forma en la que lo hizo. Baraja demostró sangre fría y un poder de decisión sensacional. Más allá de su manejo durante el partido, en el que el cambio de Yunus tal vez debería haber llegado antes, una vez tomó la decisión de cambiar, la valentía con Diego López y Javi Guerra es digna de admirar. Porque con todo a favor tirar de canteranos es la vía fácil. Incluso hay algunos que no se atreven a hacerlo como Xavi Hernández, que tiene a Pablo Torre (no es canterano pero sí joven promesa) ahí en el banquillo perdiendo la temporada. Pero Baraja sí tiene clara su idea e incluso pensando en la salvación, los jóvenes también tienen hueco. Con Javi Guerra y con Diego López se confirma que el filial está para algo. Y en el juvenil también hay una buena camada de futbolistas que en el futuro más inmediato estarán en el primer equipo. Eso hay que aprovecharla.