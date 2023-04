Poco que añadir a las palabras de Baraja

El técnico del Valencia no es de grandes titulares en las ruedas de prensa. Eso, sin embargo, no es una mala noticia sino todo lo contrario. Venimos de una época en la que Gennaro Gattuso parecía ponerse más nervioso cada semana, usaba un lenguaje impostado y populista y ponía incluso nervioso a una plantilla que ahora ha encontrado ese punto de normalidad. Eso no quiere decir que los resultados se consigan por el mensaje ni mucho menos. De hecho hace una semana, antes de medirse al Elche, la figura de Baraja estaba muy cuestionada. Pero al menos esa tranquilidad que muestra en sala de prensa se agradece. De cara al partido del Cádiz, la previa fue tranquila, no convirtiendo el contexto en una final y dejando claro que los jugadores y la afición son los que están sacando esto adelante. Y esa es la realidad. Ahora a completar la semana fantástica con una victoria en campo del Cádiz, con el que además hay cuentas pendientes.