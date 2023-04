Vitamina en temps de Guerra

No puc esperar més. Acabe d’arribar a casa després de tornar-me boig a Mestalla. He d’escriure i soltar adrenalina. Hui tot es veu d’altre color. Després d’altres jornades de patiment, de no poder conciliar el somni, és dia de felicitat. És especial, és sentiment. Ho necessitàvem. El València CF ho necessitava. Braços en l’aire, descontrol i abraçades amb els companys de grada. Així, sí. Espurna d’esperança que encén la flama de tot un poble creient com cap altre. Canvi d’ànims. De la trista primera part, al gol de Javi Guerra. Llàgrimes brotades en cada sentit. El roí, quan la inoperància tàctica dels cinc defenses feia sobrevolar la idea del descens. I el millor, quan un xaval de Gilet s’ha estrenat per a provocar el tremolor del temple en el moment més delicat. L’èpica de l’últim minut per a quedar per a sempre al cor blanc-i-negre.

Com si fora aquell Baraja del 2002. Una remuntada que esperona l’orgull valencianista. Dins de l’eufòria, cal recordar la data per a no oblidar d’on venim i on ens duen, encara que l’aficionat hui no s’ha callat, tot i la gaubança de la conjuntura guanyadora. Hi ha espai per a tot. Per animar i fer costat, però també per a protestar. Així com altres dies la gent se n’anava del camp abans d’hora, hui les escales col·lapsades entonaven el ‘Peter, ves-te’n ja’ i ‘Dis-los que se’n vagen’, i això, m’alegra la nit més si cap. Vivim una realitat denigrant per a l’escut. És temps de ‘Guerra’. Que l’assetjament no ature mai.

Tornant al partit, el pitjor dels presagis han vingut massa prompte. Tenint en compte els precedents, era un partit de porteria a zero. El Valladolid de Pezzolano sempre s’havia ficat per davant en el marcador, sense que cap equip voltejara el resultat. Amb tot açò, les dificultats del València CF per a trobar el fons de la xarxa i sense remuntades des del 20 de desembre del 2021, els pronòstics eren calamitosos.

Diakhaby s’ha refet i Masip ha ajudat. Ha aparegut la Geperudeta quan més feia falta, però és que ja tocava. Decisions arbitrals injustes, el VAR sempre de mala gana, infortunis defensius i titubejos a l’hora de moure la pilota, però Mestalla no renuncia al seu paper. Guarda màgia com diu el Pipo. No es rendeix. A poc a poc brota el rebombori fins que esclata la traca final. La d’un gol màgic a l’altura del millor Kaká per un xiquet sorgit de Paterna.

L’aparició de Javi Guerra és el que necessita el valencianisme, però també és l’exemple de com sacsejar un planter planificat com a mercaderia. No sé si Yunus Musah estava lesionat o sufocat, però l’actitud no es negocia. En el fàcil que era eixir caminant per la seua banda, ha travessat el camp com si el descens no anara en ell. És de no tindre dos dits. Imperdonable. Els xiulits de Mestalla són merescuts i com també amb Ilaix contra el Sevilla. És temps de reflexió. La redempció no s’ha de regalar. La camiseta no pot viure del passat. Ja es va veure al Martínez Valero. Vitamina per al futur immediat. Més Javi Guerra i Diego López.