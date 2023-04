Empeñados en sufrir hasta el último día

Al valencianismo le toca sufrir. Un poco más. Por si no había sufrido bastante. El equipo tiró a la basura una oportunidad de oro para dar un golpe de efecto en la zona baja. Como hizo el Sevilla hace unas semanas. Duele el resultado de Cádiz, pero sobre las formas. La primera hora no es digna de un equipo que se juega la vida. Y menos el primer gol de saque de banda. Tampoco se entienden las desconexiones. Ni las rotaciones a seis jornadas del final. Y más si se quedan en el banquillo tus tres jugadores más diferentes: Gayà, Almeida y Cavani. Pero hay que creer en Baraja. Si los reservó fue por algo. Él conoce mejor que nadie el estado físico de sus jugadores, los riesgos de lesión, el poder de Mestalla y las posibilidades reales de ganar partidos de esta joven plantilla. Hay que fiarse del Pipo. No queda otra. Solo nos queda él. Del resto de ejecutivos de Meriton solo hay que esperar que dimitan. Que se vayan. El valencianismo no se merece tanto sufrimiento.