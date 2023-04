Otra final más perdida y ya van…. no sé cuántas. Vale, sé que Baraja dice que “dependemos de nosotros mismos” y que “no hay que ser catastrofista”, pero es que la derrota en Cádiz supone un paso atrás después de haber dado dos importantes hacia adelante -además de perder de nuevo contra un rival directo por la permanencia-. Ayer era un partido en el que debías salir a muerte, con los mejores y sin cometer errores. No se cumplieron ninguna de esas premisas y acabaste perdiendo y cayendo de nuevo en el fango.

El Valencia CF no puede permitirse el lujo de salir a un partido como salió en el día de ayer. Durante casi una hora de juego, el equipo no hizo acto de presencia, algo que aprovechó el Cádiz para imponer su estilo, su ritmo y sus goles. La diferencia de energía, ambición, actitud y ganas se vislumbró desde que Rubén Baraja sacó esa incomprensible alineación. No era día para rotaciones, pero de eso hablaremos más adelante.

Porque más allá de esos cambios, los que salieron no estuvieron al nivel. Con errores o sin ellos, el Valencia CF contra el Elche y el Real Valladolid salió con otro aire bien distinto al que se pudo respirar ayer en el Nuevo Mirandilla. Desde un Mamardashvili que tiene su talón de Aquiles en los balones por alto, pasando por un Hugo Duro muy batallador pero desnortado en ataque y acabando por un Ilaix que nadie sabe todavía que hace en el equipo. Desidia, errores, dudas, miedos… solo Diakhaby y Samu Lino estuvieron mejor que el resto en la primera parte. Precisamente éste último fue quien puso algo de picante en el partido. El equipo solo revivió gracias a un error de Conan Ledesma que aprovechó el propio brasileño para recortar distancias. A partir de ahí fue otro Valencia CF, el que todos esperábamos desde un inicio, con falta de acierto incluida.

El poco gol que tiene este grupo es algo más que preocupante viendo los futbolistas que conforman la línea de ataque. Aunque más incomprensible es todavía que no se reforzara por parte de Meriton la plantilla en el mercado invernal -y aun así Corona sacaba pecho-. Precisamente Escalante y Guardiola llegaron en diciembre y marcaron ayer. Todo muy poético.

Porque si la plantilla ya va justa, lo de las rotaciones ayer fue de traca. Hay jugadores que deben estar siempre como es el caso de Gayà o Almeida y, si me apuras, darle continuidad a Javi Guerra. Tampoco concibo sacar tan tarde a Cavani. No sé a qué meritocracia o gestión de esfuerzos responde la decisión del once que sacó el Pipo, pero no fue acertada. Si no son capaces de aguantar físicamente con lo que nos jugamos, es que no merecen estar en la élite.

Y es una pena y una lástima porque, aunque todos los partidos son importantes, para mí era más una final lo de ayer que lo del miércoles. Porque ganándole al Cádiz metías distancia, enlazabas tres victorias y te podías permitir un tropiezo. Ahora no hay margen de error contra un equipo como el Villarreal -que no es de tu liga, por desgracia-.

Aquí no se rinde nadie, pero hay que darle algo más a la afición. En especial hay que cuidar más a los 450 valencianistas que se desplazaron a Cádiz y sufrieron el calor, el ambiente infernal del Nuevo Mirandilla, la derrota y la mal organizada vuelta a casa.

Sea como fuere, con el tropiezo de ayer, el Valencia CF ha dado un paso para atrás que da tanto miedo como vértigo viendo lo cerca que está el precipicio. Solo espero que sea para coger impulso y no para caer en el abismo de la Segunda División.