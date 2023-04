Al mexicano le gusta la pista de Azerbaiyán. Lleva allí tres victorias y además sabe gestionar las gomas como el mejor. A Checo le venía faltando un mejor desempeño en las clasificaciones, más fiabilidad mecánica y que en Red Bull se creyeran eso que en público predican con la boca grande: que no hay preferencias por ninguno de sus pilotos. El sábado en la sprint, Russell se encargó de que Max no ganara, al destrozarle parcialmente el coche y restarle efectividad a su monoplaza y las opciones de victoria. Y el domingo, en la carrera larga, a Pérez le cayó el premio gordo: Vertspapen paró en box y justo después apareció el coche de seguridad. El mexicano sacó partido de una parada más corta y tomó un liderato que no abandonó.

La carrera exigió tener pegados los ojos al monitor de tiempos para ver cómo los pilotos gestionaban el uso de sus gomas. Los de Red Bull luchaban en la corta distancia y madre mía, ¡cómo lo hicieron! Los rasguños en los monoplazas de ambos evidenciaban los repetidos roces con los muros. Y al final, los espectadores, contentos con el hecho de que desde el muro de Red Bull, Checo y Max hubieran tenido carta blanca para luchar. Un regalo para los ojos del aficionado, un riesgo para el equipo y una decisión tomada, eso sí no lo olvidemos, cuando era el mexicano el que lideraba delante del holandés. Ojalá eso que predican Horner y Marko ante los micros de la igualdad de oportunidades entre los dos pilotos se siga cumpliendo a lo largo de la temporada, también cuando el líder sea Verstappen. Checo está fuerte: lo están sus manos en el volante del coche y su cabeza, que aguanta la fuerte presión que Verstappen y toda su estructura dentro de la propia RedBull realizan para dejar claro que debe ser Max y solo Max el centro de atención. Pérez tiene el coche y todo lo que se necesita para ser el primer campeón de México. Esperemos que Christian Horner les deje seguir corriendo: tiene un coche con margen suficiente para no preocuparse demasiado por los rivales. Para los seguidores de la Fórmula 1 será lo que evite que el campeonato, el más largo de la historia, no acabe aburriendo con el dominio de Verstappen.