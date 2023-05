He perdido la cuenta de las finales que ha jugado el Valencia esta temporada. Lo único que sabemos seguro es que quedan seis. Arranca el mes más importante de la historia del club. El que marcará el futuro inmediato de la entidad de Mestalla.

El 4 de junio acabará todo y la supervivencia del club está en juego. A Peter Lim ya le caerá el chaparrón una vez asegurada la permanencia. También a los ejecutivos de Meriton, incapaces de organizar ni siquiera un viaje a Cádiz. Todos ellos tendrán que rendir cuentas a final de temporada. Ahora solo importa el Villarreal y Mestalla.

El valencianismo se está dejando la vida para salvar al equipo. Y ese tiene que ser el camino. Para Baraja y para todos sus jugadores. Mañana no hay nada que reservar. Nada que guardarse. Hay que salir con todo contra los amarillos. Como si no hubiera un mañana. Justo al revés que en la primera hora del Nuevo Mirandilla. Como diría Mestalla: «¡No me falles Valencia, yo nunca te he fallado!». No hay margen de error.