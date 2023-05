Hechos, no palabras

El día del Rayo Vallecano, Comeseña disfrutó de las facilidades que suele poner el Valencia CF en muchas ocasiones y la reflexión fue que hay que poner freno a las desconexiones. El Valladolid, en Mestalla, gozó de un fallo de Diakhaby para ponerse por delante en el marcador en una de las peores primeras partes que se recuerdan. El Cádiz encontró en un Valencia de rotaciones -todavía no salgo de mi asombro con este tema- un ‘amigo’ al que martillear con centros laterales en los saques de banda. Ante el cuadro amarillo además, como ya sucedió ante el Almería, el inicio de la segunda parte llegó con alfombra roja para el rival.

Como si el Valencia CF fuera sobrado y no necesitara los puntos, el equipo decidió poner todo tipo de facilidades. Por eso, el discurso de Hugo Duro me gustó tras el duelo contra el Cádiz pero ya no me lo creo. No me vale lo de «concentración», lo de «no puede pasar más» y lo de «necesitamos a Mestalla más que nunca». Porque son frases que se han ido escuchando desde hace mucho. Incluso antes de que Corona en enero dijera la famosa frase de «no vemos ninguna posición en la que estemos muy cojos», quien si tuviera un poco de amor propio se marcharía el próximo verano después de la plantilla que le ha consentido a Peter Lim.

A final de temporada tocará pasar esas facturas y sin freno. No valdrá eso de «ya ha acabado la temporada, ahora hay que apoyar para empezar la próxima bien y no con mal ambiente». Que eso es otro de los mantras que se escucharon el pasado verano y que de nuevo, con perspectiva, genera más vergüenza que otra cosa. Sin embargo, a poco más de 24 horas para el duelo contra el Villarreal, es necesario tener la mente puesta en el Submarino y olvidar todo lo negativo, que es mucho. Demasiado. El cuadro de Setién visita más cerca de la Champions de lo esperado Mestalla, con Parejo y Capoué entre ellos. Dos capítulos que sacan los colores a Peter y compañía.

Contra ellos juega Baraja uno de los partidos más importantes de la temporada para él en lo personal. En especial por la toma de decisiones en el Nuevo Mirandilla, donde consideró que había que ‘guardar’ a Gayà y Almeida. Una decisión que seguro tiene explicación de puertas hacia dentro, pero que visto lo visto, y sin tanta información, puede haber sido una bala perdida en busca de la salvación.

Al margen de todo eso, el Valencia es capaz de sorprender en cualquier momento y los tres próximos partidos, donde dibujar una victoria es complicado para cualquier valencianista, pueden servir de colchón en busca de la permanencia. En el peor momento es dónde se pueden sacar los mejores resultados. Pero antes del Celta y del Madrid toca pensar en el Villarreal. Y ya no vale ni un empate.