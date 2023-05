Ahora es al contrario

Baraja corrió el riesgo y le salió mal. Sin embargo, todavía le queda una bala. Este miércoles, en un partido tan trascendental como una final, el entrenador se cargará de razones o lo contrario por las rotaciones en Cádiz. Será el momento, con cuatro partidos en 10 días, de calibrar las piernas de Gayà ante Chukwueze, la resistencia de un Paulista con eternos problemas físicos, la carga acumulada de Almeida o la activación de un Cavani cuya suplencia bien podría pasar por la de una decisión exclusivamente técnica al estilo Guillamón. Que la plantilla no da para refrescar lo sabe todo el mundo, incluido el Pipo. Y es culpa de Lim. Lo que ocurre es que el técnico, que aun así ha tirado de Paterna, ha recibido más palos por la gestión de los escasos recursos que tiene que por otras cuestiones de las que el Valencia sigue adoleciendo desde su llegada, en especial la fragilidad defensiva, las desconexiones, la falta de gol, el recurso de acumular centrales y la ausencia de una identidad. Una vez más, pase lo que pase, el resultado no será definitivo. Pero para bien o para mal quedará una jornada menos. No queda otra que seguir adelante y sumar. Sumar todos, incluido ese entorno que en su época de jugador al míster le chupaba un huevo pero del que no puede recelar y aún menos renunciar. Las críticas van en el cargo y en este caso la importancia de la salvación está muy por encima. En esta carrera cualquier punto vale su peso en oro.

Champions Muy distinto es el caso del Villarreal. Mientras que el Valencia se juega la vida, los de Quique Setién apuran sus opciones por la Liga de Campeones y necesitan sumar también mucho para estar en Europa. Aun no siendo santo de la devoción de casi nadie en La Cerámica, Setién mantiene al equipo en la pelea, aunque sea a trancas y barrancas. A estas alturas, por cierto, se ha asumido que los groguets acabarán otra temporada por delante en la clasificación, por más que puedan quedarse sin ninguno de sus objetivos. Ha cambiado y mucho la película desde aquel gol de Jonas que parece de otro tiempo. Lo de la Champions o la vida es ahora al revés.