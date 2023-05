Que la fuerza de Mestalla te acompañe

El Villarreal se presenta este miércoles por la tarde en Mestalla con 20 puntos de ventaja sobre el Valencia y en plena lucha por un objetivo muy distinto: la Champions League. A Peter Lim le tendría que dar vergüenza ver en lo que ha convertido este derbi regional. Pero no es así. Le da igual. La dejadez y el conformismo del máximo accionista ha convertido este Valencia-Villarreal en un proyecto que pelea por Europa contra un equipo joven y debilitado que agoniza por evitar el descenso a segunda. Y aquí no pasa nada. Ni fichajes. Ni dimisiones. Hoy será difícil. No hay que engañarnos. El Villarreal tiene mejores dirigentes, mejor equipo y mejores jugadores. Lo que no tiene, ni tendrá, es el poder de Mestalla. El valencianismo tiene que hacer valer esta tarde su gran arma. Su mejor activo. Su afición. Solo haciéndose fuertes en casa salen las cuentas. Si el viejo coliseo aprieta y los futbolistas juegan con «la actitud y la energía» que exige el momento se le puede ganar a los amarillos. Y al Espanyol. ¿Y por qué no a un Madrid sin nada en juego? Que la fuerza de Mestalla nos acompañe.