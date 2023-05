El Valencia CF, el fútbol profesional, los amigos y Baraja

Lo que estamos sufriendo con el Valencia no está pagado y nos va a pasar factura. Y cuando acabe habrá que analizarlo con mucha calma. Y ojalá sea en Primera División, porque aunque el año sea igualmente vergonzoso pase lo que pase, prefiero estar cabreado en esta categoría y no en Segunda. Aunque tengo claro, y hablando con buenos amigos veo que no soy el único, que cuando todo esto pase habrá que darle cierta distancia emocional, esta vez de verdad, porque se va llegando a una edad en la que hay que relativizar las cosas, por muy importantes que puedan ser o creas que lo sean en tu vida.

El domingo fue un muy mal día. Horrible. El equipo jugó muy mal, cometió muchos errores y perdió de forma lastimosa un partido que al menos debía de haber empatado, lo cual habría significado un paso importante. Se señaló a determinados jugadores, que normalmente suelen ser los mismos siempre, y se puso en el disparadero, esta vez ya sin medias tintas, al entrenador. Además, y eso me molesta, con un paternalismo que no viene a cuento porque Baraja no es el 8 del Valencia ahora mismo, que la leyenda no se toca, sino que es su técnico, que es otra cosa completamente distinta y que nada tiene que ver.

El once estaba lleno de cambios, muchos jugadores importantes se quedaron fuera. Y ya no es que no fueran titulares, es que en muchos casos no disputaron ni un solo minuto. Los palos, antes del partido, eran de todos los colores. Y conforme caían los goles del Cádiz, por el fondo y la forma, mucho más. «¿Cómo salimos así en una final? ¿Cómo es posible que se reserve a jugadores cuando te estás jugando la vida?». Las preguntas eran lógicas desde cierto punto de vista, y teniendo claro que nada se puede hacer cuando el cabreo y la indignación van ladera abajo y sin frenos. Tuve una larga charla con el entrenador esa noche. Con el entrenador no, miento, con mi amigo. Hablamos de fútbol, del entorno, del partido, de lo que viene (hoy) y de cómo hay que estar para afrontarlo. No se trata ya de que yo vaya a defender a Rubén por la relación que tenemos (el jueves del Valladolid su móvil echaba humo de todos los mensajes de enhorabuena y el domingo no es que sonara demasiado). Se trata de que el cuerpo técnico de este equipo ha diseñado un plan, uno que no se pensó precisamente el día del Cádiz en el desayuno, y lo está llevando a cabo. ¿Que quitar a tanta gente es arriesgado? Puede ser, pero…¿y si arriesgar era precisamente hacerlo contrario? Es decir, ¿y si el principal problema era jugártela a perder a tus mejores jugadores por una lesión debido a la carga de minutos? ¿Y si lo primordial era proteger a los mejores? Porque supongo que a nadie se le ha olvidado que hoy volvemos a jugar y además en casa, que es donde realmente nos jugamos las habichuelas.

No pretendo convencer a nadie, que ya discutí con algunos buenos amigos el domingo por la noche y eso no me lo voy a volver a consentir. Simplemente intento analizar las cosas que pasan y las razones por las que pasan, porque eso suele dar una visión más sensata de lo que ocurre, más allá del resultado final. ¿Que si ganamos hoy no habrá pasado nada y si no lo hacemos se redoblarán las críticas? Eso es evidente. Es como lo de los cambios en un partido: si ganas eres un genio y si no un petardo, cuando realmente has hecho lo mismo en ambos casos. Entiendo el cabreo, la frustración y la necesidad de desahogarse, porque todos somos presa del miedo, porque el descenso nos sigue mirando a la cara. Yo seguiré estando al lado de mi equipo, mi entrenador y mis jugadores, apoyando en todo lo que pueda, sufriendo como un perro en cada maldito partido y rezando para que esto acabe y acabe bien. Y cuando eso pase, que estoy seguro que lo hará en positivo aunque nos cueste años de vida, justo en ese momento, tendremos que pedir cuentas a mucha gente por muchas razones. Y exigir que las paguen de una vez. Mientras tanto, con Rubén y su gente a muerte. Sin plantearme nada más.