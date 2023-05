Un punto es mejor que nada, visto lo visto

El análisis ambicioso impide ver el punto como algo positivo pero visto lo visto en el pasado más reciente no es malo. Diez días que tampoco sirven para ganar tranquilidad pero sí para ver el vaso medio vacío. Porque el conjunto dirigido por Baraja se plantará en Vigo con la sensación de que los tres puntos servirían de más de media salvación. El duelo contra el Villarreal no fue exquisito pero el Valencia no está en ese punto de preocuparse de lo estético, sino todo lo contrario. Es siempre una buena noticia ver que el equipo no saltó en la segunda parte a hacer lo que hizo en Cádiz.

Y eso que el Villarreal se adelantó. Pero al menos Baraja detectó a tiempo que con uno menos -Yunus así lo fue en el primer periodo- el partido no podía tener un desenlace positivo. Diego López fue todo lo contrario. Un regalo para el aficionado y una muestra de que la actitud lo puede todo. Porque el ataque es una cosa y ayudar a Thierry otra. Uno lo hizo, el otro ni lo intentó.