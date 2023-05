Hora para valientes

Del titular Javi Guerra al vertical Diego López pasando por la casi gesta de Alberto Marí. La irrupción de los tres chavales, igual que lo fue antes la de Fran Pérez, es la demostración de que el problema del Valencia de Meriton no es la juventud sino la ausencia de un modelo detrás que la sostenga. Después de años esquilmando el talento de Paterna, y sin entrar en lo que pueda venir en verano, ha tenido que ser Baraja quien le echase valor. Y eso por mucho que, siendo honestos, tampoco le quedase otra. Consciente de tener fecha de caducidad pase lo que pase, al Pipo hay que reconocerle la valentía de ponerlos en un momento como este. Rara vez las oportunidades llegan en los buenos tiempos y tanto Javi como Diego y ahora Alberto están dispuestos a aprovecharlas. Es algo que no han hecho muchos de los que con ficha del primer equipo han ido desperdiciando una detrás de otra. Esa energía, junto a la fuerza de Mestalla, es la que tiene que sacar del pozo a un equipo que, con el último empate, se ha condenado a continuar sufriendo y además de lo lindo. La carrera final contra Espanyol, Getafe, Valladolid, Cádiz, Almería y hasta Celta, el próximo rival, promete ser agónica. Por eso, aunque no a todos les salgan las cuentas, sumar siempre será positivo.

Ganar y ganar Mayor es la exigencia para el Levante, que este sábado en Tenerife tiene que refrendar todo lo bueno de hace una semana ante el Alavés. Aunque quedan balas, una victoria acercaría mucho el ascenso directo, un objetivo para el que es fundamental que los granotas sigan dependiendo de sí mismos. Además, jugadores que como Iborra han empezado a dar su mejor versión son los que deben acabar de dar el último y definitivo empujón. Arbitrajes El escándalo es tan gordo que no hace falta forzarlo para que sea más grandes con supuestas investigaciones sobre el patrimonio de los trencillas. Con el caso Negreira-Barça y el desastre de cada jornada con el VAR es más que suficiente para meter mano. Hay que llegar hasta el fondo y cortar por lo sano. Está en juego el deporte español... Casi nada.