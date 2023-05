Mayo florido y hermoso

Ha llegado mayo, y con él, el fin de esta eterna liga en Segunda División. Eso es lo que esperamos, porque acabar la temporada el 28 de mayo significará que el Levante ha recuperado su trono entre los grandes y que no habrá de caer al destierro cruel y arriesgado de unas eliminatorias a cara de perro por el ascenso. La última jornada fue a pedir de boca. El Ciutat tiró de sus mejores aderezos para crear una atmósfera única. No era el día de reproches y enfados. Era una jornada para arropar, llevar en volandas y se hizo. La fiesta fue perfecta porque el Levante esta vez sí estuvo a la altura. Aunque la enfermería ha dejado mermada a la plantilla, Calleja supo dar con esa tecla de activación que propició que los jugadores salieran con las revoluciones al máximo y superando en emotividad, concentración y juego al Alavés.

A esto se le unió la efectividad que tanto hemos tirado en falta en infinidad de encuentros. Pepelu encontró por fin el premio del gol penalizando un doble error grosero de Antonio Blanco. Su gol contagió al resto. Era el día en el que había que refrendarse y Wesley, casi estéril ante el marco rival durante toda la temporada, aprovechó su contundencia para asestar un golpe de los que calan a un Alavés incapaz de interpretar la resonancia de lo que había en juego en Orriols. No han sido tres puntos más, porque con el resto de resultados y el calendario que ahora aparece en escena, el Levante ha recuperado el poder de decidir hasta dónde quiere llegar. Su independencia respecto al resto es la gran baza a la que nos aferramos para creer que la Primera está un poco más cerca.

Con todo esto, el principal escollo, al margen de los rivales, va a ser el tema mental. Ya no tanto por un hipotético exceso de confianza, que estoy convencido no se va a dar, sino por la gestión de la ansiedad y la presión, que en estos momentos va a tener que controlarse al máximo. La teoría marca que el duelo de mañana en el Rodríguez López va ser el más complejo de los cuatro que restan. Los chicharreros, antaño verdugos ligueros del Real Madrid, han firmado un mes de abril impoluto aunque sus opciones de ascenso se han esfumado. Sin mucho margen para remover al equipo por parte de Calleja debido a las notables bajas, tocará ofrecer una imagen solvente y seria, porque ahora las concesiones no deben tener cabida. Esta liga ha dado infinitas posibilidades a todos los implicados, pero tampoco ha regalado nada.

Hay que buscar el pleno. Sumar los 12 puntos garantiza el objetivo y esa cuenta atrás, que no tiene que ver con la de la lechera, arranca mañana en Tenerife. El asedio por los puestos de honor está en ebullición y la inestabilidad y el miedo han sido evidentes en todos los implicados. El puntaje de las últimas jornadas así lo ha reflejado y solo dos equipos se aferrarán a la gloria. Serán los más valientes, los que mantengan la compostura, en definitiva, los más fuertes, los que cruzarán la línea del éxito. Ahí va a estar el Levante, no tengo duda. Es el momento.