Las dudas también han crecido en Balaídos

El Celta mejoró y mucho con Carvalhal. De hecho el técnico me parece una buena noticia entre tanto entrenador que no juega a nada. No ayuda tampoco un estamento arbitral que se empeña en parar el juego cada dos por tres y que no soluciona las pérdidas de tiempo. Pero a lo importante... Más allá del técnico, de Aspas y también de Gabri Veiga, el conjunto gallego últimamente está teniendo muchos problemas para sacar los partidos. Seferovic ha perdido ese impulso, Larsen tampoco está jugando a gran nivel y más allá de los dos cracks, que tampoco están a su nivel, Carvalhal no encuentra la tecla. Por eso, el partido de Vigo se antoja como un partido clave en lo anímico y que hay que ir cocinando a fuego lento. Sin prisas. Eso sí, no como ante el Cádiz, cuando no es que se cocinara lento, sino que directamente el Valencia ni encendió el fuego hasta el minuto 50. Solo el regalo de Ledesma sirvió de chispa pero fue insuficiente.