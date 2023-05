Milagro en la grada

Si el Valencia CF consigue no irse a pique después de una temporada tan nefasta será un milagro. Y las gracias por haberlo obrado habrá que dárselas a la afición. Ni a Baraja, ni a los canteranos ni a nadie más que no sean los miles que contra viento y marea han estado al pie del cañón, en especial los más jóvenes. Mestalla juega y su magia es fundamental, tal y como se ha demostrado cuando más está apretando la necesidad. Es, sin duda, un gran jugador, responsable en gran medida de la asistencia con la que Javi Guerra firmó un golazo catártico que se recordará durante tiempo. Y es que la media de espectadores en el viejo coliseo es del todo espectacular tiendo en cuenta la crisis deportiva e institucional. Se comprobó desde el principio, cuando las gradas se poblaron a raíz del fichaje de Cavani y poco más que no fuera la fama de Gattuso. Y no ha dejado de ser así hasta el final, especialmente con los 43.634 contra el Villarreal de un miércoles laborable. En casa y fuera, el equipo nunca ha estado solo y será igual en Vigo. Afortunadamente. Es la suerte de un club en el que la diferencia la sigue marcando su arraigo, algo de lo que Lim ni quiere ni va a enterarse. Por más que reciba a sus ejecutivos en Singapur para él sabrá qué, no es momento de ninguna reunión anodina sino para la unión del valencianismo. Una tabla de salvación, además, a todos los niveles.

Agridulce Del descenso del equipo de fútbol sala se pasó por la mañana a la clasificación matemática del femenino para la Champions y luego el chasco en Tenerife, donde el Levante malgastó otra bola de ascenso. Oportunidad perdida tras el empate entre Granada y Alavés para haber dado un golpe en la mesa y salir del bucle en el que los de Calleja llevan metidos desde hace tiempo. Un paso adelante, un paso atrás, una jornada menos y la obligación de no bajar nunca los brazos. Caravana taronja Horas después del derbi en el Ciutat, el Valencia Basket saldrá en Salamanca a por el primer título de liga de su historia. Casi nada en juego, así que ¡a por todas!