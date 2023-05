El valencianismo joven está dando una lección

La afición del Valencia estará también en Balaídos. A pesar de que los viajes a Almería y Cádiz se saldaron con derrotas, la hinchada no dejará solo al equipo en un estadio que está todavía más lejos. La mayoría de los desplazados a estos encuentros han sido seguidores jóvenes, nacidos a finales de los 90 y en la primera década de este siglo. No pudieron vivir ni las finales europeas ni las ligas, pero su sentimiento hacia un club que lleva años dándoles más disgustos que alegrías -y que les pone el pase a precio Champions para luchar por la permanencia- es inmenso, una fuente de energía inagotable. No les importa pasarse el fin de semana entero en un bus para 90 minutos de juego. Se dejan la voz, el tiempo y el dinero por sus colores dando una lección de lealtad y militancia absolutas. Tiene mérito lo de todo el valencianismo, pero me gustaría poner el acento esta vez en ellos. Ojalá recuperemos el club y algún día puedan vivir lo que vivieron sus padres y abuelos. Se lo están ganando a pulso.