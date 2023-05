Viajar no es un placer

Quedan cinco jornadas y hay otros tantos equipos en dos puntos peleando por la permanencia. Entre ellos el Valencia, cuya cúpula se prepara para una nueva excursión a Singapur. Ahora con menos sentido aún que las anteriores. Y eso que el listón está alto. Gattuso viajó dos veces para que le prometieran fichajes y luego dejarlo tirado. Y Corona se plantó allí el último día del mercado de invierno mientras Rino pegaba la espantada y él justificaba lo injustificable. Sin entrar en el vasallaje de meterse 12.000 kilómetros entre pecho y espalda cada vez que hay que mover un dedo, ¿qué decisión puede tomarse en un momento como este en el que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si el futuro pasa por una temporada más al filo de la navaja en Primera o una condena en Segunda? Bien poco se puede esperar del regreso de Layhoon y compañía. Menos todavía cuando lo peor que podría ocurrir es precisamente que lo hiciesen con novedades. Mejor que no. El Valencia necesita tranquilidad para centrarse en la recta final de temporada. Y tanto Baraja como Marchena, espacio y respaldo. No serán los mejores que podrían estar pero son los que han cogido las riendas de un equipo que seguro que podría haber dado más pero tampoco tanto. Aunque Lim demuestre con sus no actos lo poco que esto le importa, es momento de no ponerse la zancadilla y continuar de pie. Los siete puntos de 12 son el material al que agarrarse durante este parón.

En Femenino Más allá de lo que sea capaz Osasuna este sábado en la final de Copa, el fin de semana promete para el de semana promete para el deporte valenciano. Primero con el derbi en Orriols, donde el Levante UD puede confirmar su presencia en la Champions de la próxima temporada. Y después en Salamanca, escenario del que puede ser el primer título de liga para el Valencia Basket. La victoria agónica ante el Perfumerías en La Fonteta, con récord de espectadores, permite a las de Rubén Burgos disfrutar de dos oportunidades para proclamarse campeonas. La primera este domingo y, en el peor de los casos, la siguiente en casa. Sea cuando sea, que a la tercera vaya la vencida.