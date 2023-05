Viaje a ninguna parte

Fin de semana de parón, sin liga y con una Copa del Rey que nos interesa poco o nada. Los ejecutivos del Valencia CF aprovechan para viajar a Singapur a rendirle cuentas a un Peter Lim que les ha llamado a filas. Nombres, cifras, planes y documentación que lleva la cúpula del Valencia CF -de Valencia- a Singapur pero que sirve de poco o nada, porque es un viaje en balde.

Y lo es porque por mucho que se empeñen en entregarle cosas, explicarle cómo está la situación y qué piensa la gente de aquí, Peter Lim va a hacer lo que le dé la gana. Para lo que tienen que decirle ya estaría bien que fuera por videollamada para agilizar trámites o intercambiando emails, de esta forma no gastarían viajes, recursos y tiempo en poder tomar decisiones. Pero pensándolo bien… ¿Qué decisiones va a tomar la gente de aquí si no mandan en absolutamente nada de lo relativamente importante?

Porque todo está supeditado al OK de Lim –al menos todo lo importante-. Y eso conlleva que sea una decisión sujeta a los prejuicios que tenga el máximo accionista sobre una determinada situación o contexto. Si bien es cierto que le llevan cosas relativas al proyecto, vaya por delante que no me termino de creer el contenido que se ha publicado sobre la planificación de la temporada que viene. Pero es que, aunque fuera verdad –que no lo es-, daría lo mismo. Y es un sinsentido porque le pueden explicar mil veces la historia que Lim siempre decidirá en base a lo que le apetezca en ese momento.

Sí que es cierto que el club trabaja en varias alternativas dependiendo de lo que pase a final de temporada –como ocurría antaño si entrábamos en Europa o no- para definir costes; así como los “avances” con el tema del estadio, pero es que con un máximo accionista como Peter Lim, toda planificación carece de sentido sea al nivel que sea.

“Me despierto, soy dueño de un equipo de fútbol y a ver qué pasa. No hay más" esa es una de la frases lapidarias que dejó Peter Lim en una de sus últimas entrevistas. Entendiendo que llevar un club de la categoría e historia del Valencia CF es como “levantarse y ver qué pasa” y considerando al Valencia CF un “trofeo activo” para hacer netwoking, dejando entrever que le da igual. Por ello, toda planificación es absurda. Porque el funcionamiento de este club –por desgracia- depende del estado de ánimo del máximo accionista y de las ganas que tenga o no de involucrarse a cualquier nivel; y no de los profesionales a los que pudiera dejar a cargo –y de los que luego reniega o maltrata con el tiempo-. Desde el día que se levanta y decide quitar o poner entrenadores y gente del club; pasando por el que decide quedarse durmiendo y ni se acuerda que juega el equipo.

Por eso el viaje, la cena, la foto o la presentación de todo tipo de planes, documentos y películas varias de poco sirven para un máximo accionista que se guía por corazonadas y poco o nada atiende a lo que le puedan decir desde aquí. Por desgracia, sigue la filosofía de que donde “hay patrón no manda marinero”, aunque le digan que está haciendo aguas, el barco se vaya a la deriva y esté a punto de hundirse. Solo espero que en uno de esos despertares, un día se levante y decida vender. Esa es la esperanza que me queda. Mientras tanto, será un viaje a ninguna parte.