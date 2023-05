Yunus, tan responsable como víctima de Lim

Yunus no está haciendo buena temporada. Podríamos decir lo mismo de casi todos los jugadores de la plantilla. Cero goles. Solo dos asistencias. Lo peor de todo es que cada vez es menos protagonista.

Esta temporada estaba llamado a ocupar el vacío de Soler en el centro del campo, pero no ha sido así. El paso adelante fue hacia atrás. El estadounidense es responsable de su bajo rendimiento, pero también es víctima de Lim. Musah ni estaba ni está preparado para liderar el centro del campo del Valencia. Pasa lo mismo con Guillamón. El proceso natural de los dos jóvenes (20 y 23 años) era crecer al lado de uno o dos mediocentros contrastados.

Como pasa en el Barça con Busquets. O en el Madrid con Kroos o Modric. Como pasa en casi todos los clubes del mundo. Son internacionales. Mundialistas. Condiciones no les faltan. El problema es que Meriton no supo (o no quiso) confeccionar la plantilla. Ni reforzarla. Al final lo pagan los aficionados, pero también los propios jugadores. Qué ruina.