En el Valencia no debemos sentir miedo, ni dentro ni fuera

El miedo puede matar al Valencia y a todos los que estamos alrededor. Miedo a despeñarnos por un barranco como hace 37 años, y esta vez con una posible serie de efectos que nadie sabe qué magnitud podrían llegar a tener. Que no debamos ser presa del pánico no exime de que seamos conscientes de dónde estamos, de las razones por las que estamos ahí y quién tiene la culpa. Son temas completamente distintos. Primero el uno, y luego el dos.

Por supuesto que no se puede dormir por las noches, y que te levantas sin haber descansado, y que el fin de semana sin fútbol te lo pasas pensando en la maravilla que sería que todo esto te diera igual, porque tendrías una vida muy diferente. Pero una cosa es eso y otra afrontar lo que viene con los cinco sentidos puestos en que termine bien, en no dramatizar más de la cuenta, en no caer en ese círculo vicioso que termina en «qué desgraciados somos» o en el ya manido «no sé dónde vamos a sacar tantos puntos». Ponernos a hacer cábalas no tiene sentido, no nos lleva a ninguna parte y sólo va a aumentar la ansiedad, si es que eso es posible tal y como está el patio.

El domingo tenemos un partido ante el Celta de Vigo y no se puede ni se debe pensar en otra cosa, ni tan siquiera en contra quiénes juegan los demás implicados en la lucha por la permanencia. Hemos de estar focalizados en ganar los tres puntos que nos conciernen, en llevarnos la victoria, en olvidarnos de lo que nos cuesta ganar lejos de casa y de lo bajo que estamos en la tabla. En definitiva, hay que hacer borrón y cuenta nueva de cara a los cinco encuentros que nos quedan por delante, los cuales quizá son los más importantes de la historia del Valencia. Pero van a venir de uno en uno, no todos a la vez.

El miedo hay que desterrarlo. Hay que olvidarlo. Hay que guardarlo en un cajón y tirar la llave. Porque con miedo sólo vamos a conseguir que las piernas nos tiemblen, que se nos quiebre la voz, que nos vaya a explotar la cabeza y el corazón y, si todo eso pasa, dará igual que juguemos esos partidos o que los dejemos de jugar, porque no habrá ya nada que hacer y estaremos muertos en la bañera sin remisión. Lo viene diciendo Baraja desde hace semanas: no debemos caer en el dramatismo. Y aun así nos puede, por muchas cosas, aunque algunas de ellas no termine de verlas nada claras. Pero hay que respetar todas las formas de vivir esto.

Claro que estamos preocupados, mucho más que eso, qué duda cabe. Pero a Balaídos no podemos ir así sino con toda el alma puesta en lo que debemos hacer, que no es ni más ni menos que ganar el encuentro, sumar. Si es así, pase lo que pase, estaremos otra semana más fuera de los puestos de descenso y entonces tocará afrontar el siguiente partido con el mismo talante, importando poco quién sea el rival, porque lo trascendente seremos nosotros, algo que por muchos motivos no ha pasado en todo el año.

De aquí al 4 de junio, menos de un mes, van a pasar muchas cosas y muy intensas, quizá no todas aptas para todos los públicos y todas las saludes cardíacas, y es por ello que es cuando más fríos debemos ser, más grande se debe hacer la camiseta y el escudo, y cuando más claro hay que tener que se ayuda como toca. Aunque haya motivos −que los hay−, no es momento de lamentarse por las esquinas. Porque para eso, si no estamos a la altura de la situación, vamos a tener tiempo de sobra.