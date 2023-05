Ni chapa ni pintura

Habría sido lo suyo que en la cena con Lim uno de los platos principales hubiese sido Mestalla. Pero ya no el Nuevo, en el que siguen creciendo los hierbajos. El viejo coliseo cumple 100 años el próximo 20 de mayo y las imágenes hablan por sí solas. Duele ver el estado de deterioro en el que se encuentra, tanto por dentro como por fuera. El alma del valencianismo no se lo merece. Menos aún en una aniversario tan señalada. Y es que, sin una fecha de traslado en el horizonte, qué menos que la delicadeza de adecentarlo. Aunque fuera mínimamente. Una mano de pintura por aquí, una limpieza de óxido por allá. Poca cosa, la verdad. Que no se haya hecho nada más allá de cambiar el escudo de la fachada es uno más de los detalles que dicen tanto de lo que está ocurriendo en un club a la deriva. Con cinco jornadas de angustia por delante, ni siquiera el ‘cumplesiglo’ va a poder celebrarse en paz. Porque mientras que habrá quien lo haga a pierna suelta, son miles los valencianistas que no consiguen conciliar el sueño. Un continuo desvelo pensando con qué pie se levantará el máximo accionista. Y temiéndose una vez más lo peor. Baraja y los jugadores, en especial con la ayuda de los chavales de la casa, sacarán la permanencia adelante. Pero los que han viajado a Singapur volverán a hacerlo con independencia de si es para un ‘proyecto’ en Primera o Segunda. Todo menos soluciones reales para un Valencia que las necesita con urgencia.

Sentencia Hasta que Lim no acceda a negociar de verdad por sus acciones, la única salida que tiene la oposición es la pelea en la calle y en los juzgados. Ninguna de las dos es sencilla. En especial, lo que tiene que ver con las leyes mercantiles. Ahí Meriton y su equipo legal, que para eso invierten en buenos abogados, lleva siempre las de ganar. La última sentencia por la ampliación de capital denunciada por Libertad es otro golpe en una carrera de desgaste que tampoco es barata y de la que están saliendo magullados todos los que lo intentan. Como diría Tebas, una cosa es la verdad jurídica y otra la verdad. Con el tiempo se verá si puede más una que la otra.