Que Meriton no nos quite más "energía"

Hace bien el Pipo diciendo que no quiere hablar de Singapur para no «perder energía». «No gasto energía en ese tipo de cosas ni me preocupa lo más mínimo. Tenía información de que ese viaje se iba a producir, pero estoy a lo mío», dijo en rueda de prensa. No se puede hablar más claro. Lo que hagan (o lo que destrocen en este caso) Peter Lim y compañía ahora mismo no nos tiene que importar. Solo el entrenador, los jugadores y la afición pueden salvar al club del descenso. Hay que olvidarse de Meriton y sus ejecutivos aunque solo sea por cinco jornadas y centrar todas las fuerzas en el equipo. Ya habrá tiempo para salir a la calle y rendir cuentas a final de temporada. La gran manifestación está por llegar. Ahora solo importa Balaídos. Lim lo verá (si lo ve) desde el sofá de su casa a más de 10.000 kilómetros. Otros se meterán más de 10 horas en autobús entre pecho y espalda para estar en Vigo. Es la diferencia entre sentir y no sentir el Valencia. Uff. Mejor no perder energía.