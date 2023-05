El Valencia no puede pegar el ‘cante’ en Vigo

Parecía que para muchos -no para los valencianistas lógicamente- era el fin de semana de Eurovisión. Pero si algo no tiene que pegar el Valencia en Vigo es el ‘cante’. La permanencia está en juego y como mucho lo que podría conseguir el equipo de Baraja en Vigo es darse un festival en busca de la salvación. No queda otra. Eso es lo verdaderamente importante en un domingo en el que muchos valientes estarán reventados a las 14:00 después de un viaje en autobús que demuestra valencianismo y amor por un club. Ese que no le puede fallar en Balaídos en un partido que contará de nuevo con apoyo de una afición incansable. Por ellos, y por los muchos que remarán desde el sofá, es por los que hay que conseguir los tres puntos en una jornada que se antoja vital por la salvación. Con los tres en el bolsillo el equipo miraría al futuro de otra manera por mucho que Baraja diga lo contrario. Del mismo modo que un KO podría ser decisivo.