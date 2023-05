Los nanos y el que se atrevió a ponerlos

Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí han cogido la bandera de la salvación del Valencia y no la sueltan. Sus goles al Celta y al Valladolid ya forman parte de la historia del club. Como aquel de Tendillo al Madrid en el 83. Los tres le han dado vida al equipo y están camino de evitar el descenso a segunda. Javi y Diego ya son titulares indiscutibles y Alberto se lo ganó ayer en Balaídos haciendo lo que no hicieron Edinson Cavani ni Hugo Duro casi nunca esta temporada. El domingo contra el Real Madrid tiene que salir de inicio. ¿Por qué no? Se lo merece. Lo que están haciendo los niños tiene mucho valor. También la persona que les ha dado la confianza y se ha atrevido a ponerlos por delante de algunos pesos pesados de la plantilla. Rubén Baraja ha sido tan valiente con los chavales del filial como lo fue en su día asumiendo la responsabilidad del banquillo a mediados del mes de febrero en pleno incendio. El Pipo sigue siendo el camino. El único en este club. Peter, vete ya.