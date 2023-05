Qué poquito queda

Partiendo de la base de que es una vergüenza haber quedado para esto, en Balaídos se dio un paso adelante que con toda la prudencia del mundo se presume definitivo por la permanencia. El Valencia CF depende de sí mismo para salvarse y tiene cuatro bolas de partido para conseguirlo, en especial la de la penúltima jornada en Mestalla contra el Espanyol. Afortunadamente a la pesadilla del descenso cada vez le queda menos, con independencia de que después continúe la de que Lim no venda. Por puntos, por confianza y por sensaciones, Baraja está a punto de cumplir el objetivo para el que llegó. Lo tiene todo a favor. Después de muchos experimentos, con el ascenso bajo su ala de Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí ha dado con la tecla. Los nanos le han dado otro aire al equipo y ahora se trata simplemente de no dar ningún paso atrás. Para el Pipo, por más que se haya visto forzado tanto por los malos resultados como por las lesiones, es una suerte la ausencia de peajes con absolutamente nadie. Ha sido así como a base de meritocracia le ha brindado la alternativa a los que se la merecían en detrimento de los que seguían sin dar pie con bola. Una fórmula a la que hay que sumarle la vuelta de Kluivert, clarividente en el área, o el saber hacer de Paulista. Y cuyo resultado es que el Valencia está noveno desde que lo cogió, el mejor de los de abajo. Al entrenador se le podrán criticar muchas cosas, en especial los bandazos. Pero que no que le hayan dolido prendas en cambiar. Después de haber intentado jugar a mil y una cosas, contra el Celta fue valiente y ambicioso yendo a por la victoria. El gol de Seferovic y la entrada de Yunus e Ilaix casi se le atragantan, lo mismo que una vez más la defensa a balón parado. Pocos ‘peros’ más.

Cantera Javi, Diego y Alberto son la consecuencia de una espantosa desplanificación que debería tener consecuencias, aunque Lim no solo debería echar a Corona sino destituirse a sí mismo. Fueron incontables los aficionados que se lo pidieron a la Mare de Déu. Y cientos los que se cruzaron España en autocar. Ellos son los responsables de lo poco que queda.