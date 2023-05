Comprometidísimos

El vuelo sin motor de Alberto Marí en Vigo fue un homenaje a los valencianistas que sienten y padecen por su club. Lo mismo que el gol de Javi Guerra en el descuento contra el Valladolid. Fogonazos de sentimiento cuando más falta hacía. Una vez había fallado prácticamente todo, apenas quedaba el recurso del compromiso. Y de ahí ha venido el salto de calidad. Al que ya tenían los Gayà y compañía se ha sumado el de los canteranos que han llegado al primer equipo por generación espontánea (y el buen trabajo de los que, a pesar de los pesares, sostienen Paterna). Un acierto con mención especial para Baraja y su lugarteniente Marchena. El Pipo ya mejora los números de Gattuso, que tampoco era difícil. Después de muchos intentos ha dado con la tecla y ahora se trata de no dejar de pulsarla. Y es que su cometido era salvar al equipo y está en disposición de hacerlo, lo cual es un éxito teniendo en cuenta cómo de mal estaban las cosas. En un Valencia normal ya se estaría hablando de si va a seguir en el banquillo o no. De cuál es el proyecto, de si es su perfil el que mejor encaja, de lo que puede aportar empezando una temporada de cero, de lo que ha sido su evolución, sus errores y aciertos. En definitiva, de fútbol. Pero no. En Mestalla, empezando por la presidenta, nadie habla de eso. Y a estas alturas es imposible tragar con que a Singapur se fue a pedir independencia... ¿Qué independencia si tienen que cruzarse el mundo para pedir permiso cada vez que hay que mover un dedo?

Lamentable LaLiga que está a punto de terminar pasará a los anales por ser una de las peores de la historia en prácticamente todos los aspectos. Y es que, con independencia de que esta vez el Valencia saliese favorecido, el bochorno arbitral en Valladolid fue de época. No se recuerda una temporada tan chusca como esta con las decisiones de los colegiados y la ineficacia del VAR. Se lo tienen que mirar tanto Tebas como Rubiales, porque mientras ellos siguen a la gresca, el fútbol español pierde enteros. Y eso no hay quien lo enmascare. Hasta la celebración del título del Barça ha dado vergüenza.