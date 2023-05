‘Colleja’ y a la pelea

A pesar de la enésima oportunidad perdida y de la sensación de funeral que invadió Orriols, el ascenso directo está a dos puntos (vale que a falta de seis). Y en el peor de los casos queda el playoff. Así que como no hay nada definitivo, lo que toca por tanto es continuar en la pelea y respaldar el mensaje de unión de Quico en Buñol. También alrededor del técnico, por mucho que se merezca una ‘Colleja’. Además, por su gesto al abandonar el estadio el lunes por la noche, dolerle ya le duele. Pero de que se equivocó durante el partido con las sustituciones y después con sus declaraciones no hay duda. Que sirva para que no se repita, aunque para juicios sumarios habrá tiempo si se da el caso de que el Levante UD no asciende. Y afectarán no solo a Calleja, por supuesto. Pero ahora, como en el caso del Valencia CF con la permanencia, a remar. La próxima temporada tiene que haber Derbi. Y que sea en Primera División.

A la guerra A los canteranos no hay que cargarlos con un exceso de responsabilidad. Pero lo que sí hay que hacer es aprovecharse de su impulso. Y, por más que las cosas hubiesen sido muy distintas sin su irrupción en el primer equipo, estar al quite con sus renovaciones. Qué menos y que más para Meriton, tal y como se lo monta con los futbolistas de casa. El acuerdo con Javi Guerra ya está y ahora se viene con Diego López y Alberto Marí. Gestiones del día a día que son noticia y que se suceden entre otras guerras. Por ejemplo, con la admisión a trámite en la Fiscalía de la denuncia de Zorío. La investigación, que correrá a cargo de la sección de delitos económicos y no de Anticorrupción, contempla solo la mitad de los delitos denunciados. Pero aun así, por más que antes de esta se abrieran y archivaran otras tres diligencias, es un nuevo frente para Lim y compañía mientras los problemas de fondo siguen sin solución. Sobre todo el del dinero que hace falta no ya para comprar las acciones sino para asumir la quita, acabar el estadio, cubrir la deuda y aumentar el capital social. Y ojo a las elecciones y a lo deslizado por la candidata Sandra Gómez sobre una posible sustitución del promotor.