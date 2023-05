No entendería mi vida sin Mestalla y mi amigo el entrenador

Sin el Valencia no tendría la misma vida, y sin Mestalla, no la entendería. Cumplo 49 años dentro de 20 días, y no hay cosa importante que me haya pasado en la que la casa del valencianismo no tenga algo que ver o no haya aportado algo. Desde que tengo uso de razón, pasar por delante de Mestalla siempre era especial, y cuando ya fui adulto y me iba de la ciudad por trabajo o por ocio, al volver, fuera de donde fuera, siempre tenía que darme una vuelta por allí. Era algo innegociable. Mi infancia es olor a puro cogido de la mano de mi padre por Artes Gráficas sabiendo que íbamos al fútbol. Es hierba recién cortada y regada, conmigo pegado a la valla del sector 8 viendo calentar a Sempere mientras mantenía aquellas conversaciones con Arias. Es un partido contra el Espanyol en el que Solsona metió un gol de falta, que es el primer recuerdo nítido que tengo. Es una noche contra el United volando sillas fuera del campo. Es el día del Cádiz en el 86 y el del Recreativo en el 87. Es un partido contra el Vitoria de Bucarest en el 89, el primer encuentro europeo ‘siendo mayor’. Es cantar «¡Lubo, Lubo!», es gritar «¡es un maestro, Fernando, es un maestro!». Es un gol de Roberto en enero del 92. Es el sector 18, cuando decides independizarte del pase de tus padres. Es la primera chica que te gusta y la llevas al fútbol. Es una semifinal contra el Albacete. Es un gol de Arroyo al Espanyol.

Es querer ser periodista y un día entrevistar a Romario en su debut. Y es todo lo que vino a partir de aquel entonces. Es despedirme de la cabina de radio con mi mujer delante hace ahora justo 12 años. Es llevar por primera vez a mi hija al campo. Es mi vida, como la de otros muchos miles, esa de los que sentimos que Mestalla es un miembro más de la familia. Es emocionarte cada vez que vas. Es contener la respiración, las veces que he podido jugar en su césped. Es la sensación de miedo y angustia pensando que un día ya no estará, que pasarás por allí y no lo verás. Es tener claro que mi vida sin Mestalla habría sido otra completamente distinta y, con todo, me gusta esta que estoy viviendo. Poder ver que cumples 100 años es un privilegio, viejo amigo. Como también es un viejo amigo Rubén Baraja. Leo y escucho muchas cosas, de todo tipo. Sesudos análisis pensando en que este Valencia está para la excelencia cuando está claro que eso no es así. «El elegido debía haber sido Mendilibar», se sigue insistiendo, aunque nadie habla de la plantilla que había en el Sevilla y la que se dejó aquí después del mercado de invierno. Todo eso da igual. Algunos han catalogado al Pipo y de ahí no los va a sacar nadie por mucho que pueda llegar a hacer. Cerca de la ansiada salvación, octavo en la clasificación de la Liga desde que se hizo cargo del equipo, tirando de chavales del filial sin ningún tipo de miedo, haciendo creer al grupo en una forma muy concreta de salir del hoyo… pero no es suficiente, no es válido para un proyecto a futuro según algunas voces. ¿Sabéis lo que piensa él de todo esto? «Ahora Madrid». Eso es todo lo que pasa por su cabeza ahora mismo. Doy mi palabra que es así. Ni mucho menos hemos terminado de sufrir, pero vamos a sacar los puntos que nos hacen falta, estoy seguro. Y después ya veremos qué demonios quiere hacer Peter Lim con el Valencia y quién termina mandando −de verdad− en la parcela deportiva. Qué se quiere hacer y hacia dónde se quiere mirar. Y cuando todo eso se dé, sea el desenlace que sea, Rubén Baraja seguirá en el mismo sitio que ahora. Que siempre. Dispuesto a ayudar a su equipo en lo que sea necesario. Y si eso implica un adiós pero dejando a la institución en Primera, sencillamente se irá, de forma discreta y elegante, y con la satisfacción del trabajo bien hecho.