La Grossa de Paterna

L’optimisme per la salvació del València CF està pels núvols. Tot i que encara queda molt de camí, els tres punts a Vigo donen aire als aficionats. El patiment és el mateix, però ara es veu des d’una perspectiva més positiva. L’entrada de nous actors a l’elenc de Baraja ha aportat una frescor necessària perquè l’angoixa blanc-i-negra no siga tan opressiva i permeta encarar les últimes dates amb oxigen. L’últim nom en aparéixer és Alberto Marí. Com abans Javi Guerra o Diego López, el davanter alacantí va entrar en escena per a revitalitzar l’ànim valencianista. Tres peces claus per a capgirar una dinàmica que empetitia al primer equip i per a sacsejar la competitivitat d’un planter que no transmetia esperança.

No oblideu el motiu de per què Rubén Baraja ha hagut de treure’s el conill de la cistella. Al València CF li ha tocat la Grossa de Nadal amb la factoria de Paterna. No perquè no hi haja qualitat a la Ciutat Esportiva. La pedrera sempre cal observar-la i tindre-la en compte, però fins que el Pipo ha sigut valent, la realitat és que en la planificació estava més que oblidada.

El millor exemple és Jesús Vázquez. Davant la competència de Gayà i Lato, el lateral va veure tallada la seua progressió al gener quan es va rebutjar que continuara formant-se amb una cessió en Primera. Tot un despropòsit que minva el potencial d’un jugador que per damunt, sí que té competència que està a l’altura.

La renovació de Javi Guerra és un premi a l’actitud que el de Gilet ha oferit sobre la gespa, encara que cal no oblidar l’ínfima valoració que tenien els planificadors del primer equip fa uns mesos. La voluntat del migcampista ha sigut clau per a continuar en l’equip dels seus somnis. Com un de nosaltres, Guerra no ha volgut projectar-se en altre cap lloc més que en sa casa. Corona, com sempre, tard i mal. Només val per a eixir en la foto. Com en la prèvia contra el Getafe per si de cas sonava la flauta i Baraja tocava campana de primeres. No se l’ha vist parlar més. Encara ens salvarem i traurà pit. Menys mal que teníem coberta la posició del pivot defensiu. Que no es podia elevar el nivell del planter... Doncs han hagut de vindre des de baix per a callar-lo.

Veurem com acaba la situació amb la irrupció de Diego López. Si no és per l’aposta del Pipo, l’asturià estava més fora que dins. Una altra més a contracorrent. Facu, en un aparador com és el Mundial Sub’20, sense renovar i una perla tan cobejada com Yarek, amb només dos partits oficials en el filial. Planificació encegada del futur més immediat, a excepció d’Iranzo. Per sort, el València CF està en bones mans amb els canterans.

Per últim, no vull oblidar-me de Zorio. Honor per intentar-ho. Tot el que lluite contra Meriton, està del costat del València CF. La guerra no acaba amb la salvació.