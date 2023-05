Alberto Marí, titular contra el Real Madrid

El valencianismo tiene que estar tranquilo. La denuncia del Getafe por la alineación indebida del Real Madrid no prosperará. Entre otras razones porque el club blanco está por medio y nadie del Comité de Competición se atreverá a quitarle los tres puntos. Otro gallo cantaría si fuera un Valladolid o un Almería de turno. O el Valencia, viendo los precedentes desde la denuncia de la Supercopa de España.

Pase lo que pase, el equipo no puede perder el tiempo mirando de reojo a los jueces y a la clasificación. Tampoco a lo que hagan los rivales directos antes. El domingo hay que salir a ganar y salvarse a lo grande. El once, titular, con Cömert y Cenk por los sancionados Paulista y Diakhaby, está casi cantado. La única duda es el ‘9’. Cavani asegura experiencia. Hugo Duro, intensidad. Alberto Marí tiene hambre de gol. Como el de Balaídos. Es el único delantero centro que ha marcado en 2023. Por mí que juegue arriba. ¿Por qué no?